Uma análise da Agência Espacial Americana (NASA) revelou que o planeta Terra está ‘protegido’ contra um ‘asteroide potencialmente perigoso’ por mais de 100 anos. Os detalhes foram revelados pela instituição por meio de comunicado nesta semana.

Como detalhado, após sua descoberta em 2004, 99942 Apophis foi identificado como um dos asteroides mais perigosos que poderiam impactar o nosso planeta.

Mas essa avaliação de impacto mudou à medida que os astrônomos rastreavam o Apophis e sua órbita se tornava mais bem determinada.

Agora, os resultados de uma nova campanha de observação de radar combinada com uma análise precisa da órbita ajudaram os astrônomos a concluir que não há risco de o Apophis impactar nosso planeta por pelo menos um século.

Como revelado pela NASA, estimado em cerca de 340 metros de diâmetro, o Apophis rapidamente ganhou notoriedade como um asteroide que poderia representar uma séria ameaça para a Terra quando os astrônomos previram que chegaria desconfortavelmente perto em 2029.

Graças a observações adicionais do objeto próximo à Terra ( NEO), o risco de um impacto em 2029 foi posteriormente descartado, assim como o risco de impacto potencial representado por outra abordagem fechada em 2036.

Como informado, até este mês, no entanto, uma pequena chance de impacto em 2068 ainda permanecia.

Quando o Apophis fez um sobrevoo distante da Terra por volta de 5 de março, os astrônomos aproveitaram a oportunidade para usar observações de radar poderosas para refinar a estimativa de sua órbita ao redor do Sol com extrema precisão, permitindo-lhes excluir com segurança qualquer risco de impacto em 2068 e muito depois.

Como revelado pela NASA, com o apoio de observações ópticas recentes e observações adicionais de radar, a incerteza na órbita do Apophis caiu de centenas de quilômetros para apenas um punhado de quilômetros quando projetada para 2029.

Este conhecimento muito aprimorado de sua posição em 2029 fornece mais certeza de sua movimento futuro, então agora podemos remover Apophis da lista de risco..

Mantido pelo CNEOS, a Tabela de Risco de Impacto da Sentinela mantém o controle sobre os poucos asteroides cujas órbitas os levam tão perto da Terra que um impacto não pode ser descartado.

Como informado, com as descobertas recentes, a Tabela de Risco não inclui mais o Apophis.

Oportunidade de Ciência

Ainda de acordo com as informações da NASA, para chegar aos cálculos mais recentes do Apophis, os astrônomos se voltaram para a antena de rádio de 70 metros no Complexo de Comunicações do Espaço Profundo Goldstone, em colaboração com o Green Bank Telescope de 100 metros para possibilitar a geração de imagens do Apophis.

Embora as imagens de radar do Apophis pareçam pixeladas, as imagens têm uma resolução de 38,75 metros por pixel, que é uma resolução notável, considerando que o asteroide estava a 17 milhões de quilômetros de distância, ou cerca de 44 vezes a distância Terra-Lua-

Como revelado pela NASA, à medida que a equipe do radar analisa ainda mais seus dados, eles também esperam aprender mais sobre a forma do asteroide.

Observações de radar anteriores sugeriram que o Apophis tem uma aparência “bilobada” ou semelhante a um amendoim.

Esta é uma forma relativamente comum entre os asteroides próximos maiores que 200 metros de diâmetro; pelo menos um em cada seis tem dois lóbulos.

Asteroide potencialmente perigoso

Ainda de acordo com as informações, em 13 de abril de 2029, o asteroide Apophis passará a menos de 32 mil quilômetros da superfície do nosso planeta – mais perto do que a distância dos satélites geossíncronos.

Durante a aproximação, o Apophis ficará visível para os observadores no hemisfério oriental sem o auxílio de um telescópio ou binóculo.

É também uma oportunidade sem precedentes para os astrônomos obterem uma visão de perto de uma relíquia do sistema solar que agora é apenas uma curiosidade científica e não um perigo imediato para o nosso planeta.

