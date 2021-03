Março de 2021 está quase terminando, mas ainda pode surpreender com energias muito positivas! Durante este fim de semana e os próximos dias, alguns signos do zodíaco podem ver como seu poder de atração aumente e as coisas se tornam mais fáceis no amor.

Confira os signos do zodíaco que podem arrasar na conquista:

Escorpião

A vida amorosa tende a se tornar mais movimentada e o romance virá principalmente devido ao brilho que você consegue transmitir. Seu desejo aumenta e a vontade de se conectar com as pessoas de forma mais aberta também. Seus desejos para os relacionamentos começam a ficar mais claros e isso também pode fazer você questionar algumas coisas; vá com calma e tenha conversas construtivas.

Sagitário

Você está com mais energia e disposição do que o normal, especialmente para viver suas conexões amorosas. Sua vontade de se sentir livre também cresce e isso o deixa pronto para embarcar em novas aventuras. É preciso apenas para não se entregar muito para pessoas que não desejam se envolver tanto como você. Siga o seu coração, mas também se atente a fazer boas escolhas.

Aquário

Sua disposição para conquistar cresce e você se sente mais livre para pensar, sentir e agir em assuntos amorosos. Sua autoestima aumenta e a conexão com algumas pessoas pode dar um salto importante, que o ajudará a ser mais sincero e compartilhar alguns sentimentos. Prepare-se para emoções e movimentos na vida amorosa!

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Peixes

Também é importante continuar conquistando as pessoas mesmo que você já tenha um relacionamento firme com elas. Nos próximos dias, você aprenderá como isso é importante e sentirá vontade de se aproximar ainda mais do parceiro; inseguranças já não o impedem mais. Os solteiros também podem ter novas oportunidades, mas devem ter calma com as expectativas.