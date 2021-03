O telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) registrou, recentemente, uma foto de uma galáxia misteriosa.

Conforme revelado pela instituição, por meio de comunicado, a nova imagem obtida por Hubble da NASA/ESA apresenta NGC 7678 – uma galáxia com um braço particularmente proeminente.

Ela fica localizada a aproximadamente 164 milhões de anos-luz de distância na constelação de Pégaso (o Cavalo Alado).

NGC 7678 está entre as 338 galáxias apresentadas neste catálogo, que organiza galáxias peculiares de acordo com suas características incomuns.

Com um diâmetro de cerca de 115.000 anos-luz, esta galáxia espiral brilhante tem um tamanho semelhante à nossa própria galáxia (a Via Láctea).

NGC 7678 foi descoberta em 1784 pelo astrônomo alemão-britânico William Herschel.

Galáxia misteriosa

Como revelado pela NASA, no site oficial, o Atlas de Galáxias Peculiares é um catálogo produzido em 1966 pelo astrônomo americano Halton Arp. Confira a imagem completa:

ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.

Ainda de acordo com as informações, catalogado aqui como Arp 28, esta galáxia está listada junto com seis outras no grupo “galáxias espirais com um braço pesado.”

Alerta da NASA sobre asteroide que passará próximo à Terra no dia 27 de março

A NASA (Agência Espacial Americana) também emitiu nesta semana um alerta sobre um novo asteroide que passará próximo à Terra no dia 27 de março.

Pertencendo ao grupo ‘Apollo’ (em inglês), o corpo celeste de tamanho mediano trafega em altíssima velocidade no espaço.

Conforme revelado no site oficial, denominado oficialmente como ‘2021 CX5′, o objeto espacial pode ter quase 81 metros de diâmetro (tamanho estimado).

Como revelado pela NASA, apesar da longa distância de milhões de quilômetros, ele é considerado “potencialmente perigoso”.

Conforme relatado pelo ‘Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS)’, é possível acompanhar o asteroide ‘2021 CX5’ por aqui. Confira projeção da aproximação:

Reprodução/NASA

Situação comum no espaço

Ainda de acordo com as informações da NASA, no mesmo dia, outros asteroides também devem passar próximo ao nosso planeta.

No site de monitoramento da agência espacial, estão listados todos os asteroides . Confira detalhes:

‘2021 FY2’ pode ter quase 40 metros de diâmetro.

‘2021 FK’ pode ter quase 49 metros de diâmetro.

‘2021 FX2’ pode ter quase 33 metros de diâmetro.

‘2020 GE’ pode ter quase 14 metros de diâmetro.

