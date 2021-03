Mais de 300 mil pessoas já foram enganadas por perfis fakes de participantes do Big Brother Brasil – BBB 2021 -, de acordo com levantamento exclusivo realizado pelo dfndr lab, laboratório especializado em segurança digital da PSafe.

Como revelado, por meio de comunicado, a análise identificou mais de 60 perfis falsos se passando por participantes do programa nas redes sociais.

Os fakes reúnem seguidores e engajamento, especialmente, no Instagram, Twitter e Facebook.

Golpistas e pessoas mal intencionadas costumam se passar pelos participantes do programa para ganhar fama nas redes e também aplicar golpes nos seguidores desavisados.

“Os perfis falsos geralmente são usados para disseminar os mais diversos tipos de golpes, criando supostos sorteios de produtos e serviços e até prometendo falsas transferências de dinheiro pelo PIX”, alerta Emilio Simoni, diretor do dfndr lab.

“Ainda é possível que, com a posse de informações pessoais dos seguidores, como número de celular e CPF, consigam aplicar golpes financeiros, clonagem de WhatsApp ou envio de outros tipos de conteúdos maliciosos como phishing e malwares”, explica Simoni.

Perfis falsos de participantes do BBB

Depois de atingir determinado número de seguidores, alavancado pelo uso indevido da imagem dos participantes, os golpistas também costumam lucrar com a divulgação de propagandas e programas de afiliados, conhecidos como publiposts, ou até mesmo com a venda da conta falsa a terceiros, que podem alterar o nome da página e seguir a vida digital simulando uma página confiável com milhares de seguidores.

Texto com informações da PSafe

