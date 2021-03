O app de mensagens WhatsApp já conta com mais de dois bilhões de usuários, sendo um dos aplicativos mais populares do mundo.

E sempre pensando em novidades para os usuários, a plataforma de Mark Zuckerberg trabalha em novas funções constantemente.

E um novo recurso foi liberado recentemente pelo app, com o objetivo de evitar o envio de mensagens equivocadas.

Como incremento, agora é possível criar papéis de parede voltados para cada um dos chats no app de mensagens e evitar confusões.

Como revelado pelo blog da plataforma, a personalização pode ser feita no ‘menu’ de configurações do app.

A importante função está disponível para os dois sistemas operacionais atualmente: Android e iOS. Confira postagem:

Sent chats meant for Pat to Kat? And chats meant for Kat to Nat? We’ve all gone through such mix ups. Now you can create Wallpapers meant for each of your chats on WhatsApp and avoid mix ups. pic.twitter.com/nKYyrDhLxl

— WhatsApp (@WhatsApp) March 1, 2021