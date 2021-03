A Agência Espacial Americana (NASA) tem como meta que o pequeno helicóptero ‘Ingenuity Mars’ faça a primeira tentativa de voo motorizado e controlado de uma aeronave em outro planeta em 8 de abril. Como revelado, por meio de comunicado, antes que o helicóptero possa tentar seu primeiro voo no planeta vermelho, no entanto, ele e sua equipe devem cumprir uma série de marcos importantes.

Em 21 de março, o Rover implantou o escudo de detritos composto de grafite em forma de caixa de guitarra que protegeu a Ingenuity durante o pouso.

Conforme texto compartilhado no blog oficial, o robô atualmente está em trânsito para o “campo de aviação” onde o Ingenuity tentará voar.

Uma vez implantado, o equipamento terá 30 dias marcianos, ou sóis, (31 dias terrestres) para conduzir sua campanha de voo de teste.

“Voar de maneira controlada em Marte é muito mais difícil do que voar na Terra. O Planeta Vermelho tem gravidade significativa (cerca de um terço da da Terra), mas sua atmosfera é apenas 1% mais densa que a da Terra na superfície”, detalhou.

Superfície de Marte

Durante o dia marciano, a superfície do planeta recebe apenas cerca de metade da quantidade de energia solar que atinge a Terra durante o dia, e as temperaturas noturnas podem cair até 90 graus Celsius negativos, o que pode congelar e quebrar componentes elétricos desprotegidos .

Como revelado pela NASA, para caber nas acomodações disponíveis fornecidas pelo Rover Perseverance, o helicóptero Ingenuity deve ser pequeno.

Para voar no ambiente de Marte, ele deve ser leve. Para sobreviver às noites frias de Marte, ele deve ter energia suficiente para alimentar os aquecedores internos.

O sistema – desde o desempenho de seus rotores no ar rarefeito até seus painéis solares, aquecedores elétricos e outros componentes – foi testado e retestado nas câmaras de vácuo e laboratórios de teste do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no sul da Califórnia.

Implantando o helicóptero no planeta vermelho

Antes que o Ingenuity faça seu primeiro voo em Marte, ele deve estar bem no meio de seu campo de aviação – uma área de 33 por 33 pés (10 por 10 metros) de propriedade marciana escolhida por sua planura e falta de obstruções .

NASA/JPL-Caltech

Como revelado pela NASA, assim que as equipes do helicóptero confirmam que o Perseverance está situado exatamente onde eles querem que esteja dentro do campo previsto, o processo elaborado para posicionar o helicóptero na superfície de Marte começa.

O primeiro teste de voo no planeta vermelho

Perseverance receberá e transmitirá ao Ingenuity as instruções finais de voo dos controladores da missão JPL.

Vários fatores irão determinar o tempo preciso para o voo, incluindo a modelagem dos padrões de vento locais mais medições feitas pelo Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) a bordo do Rover Perseverance.

Como detalhado pela NASA, o engenho irá operar seus rotores a 2.537 rpm e, se todas as auto verificações finais parecerem boas, decole.

Depois de subir a uma taxa de cerca de 3 pés por segundo (1 metro por segundo), o helicóptero irá pairar a 10 pés (3 metros) acima da superfície por até 30 segundos.

Então, o helicóptero de Marte descerá e tocará de volta na superfície marciana.

Mars Helicopter da NASA

Como revelado pela NASA, várias horas após o primeiro voo ter ocorrido, o Perseverance fará o downlink do primeiro conjunto de dados de engenharia do Ingenuity e, possivelmente, imagens e vídeo das câmeras de navegação e Mastcam-Z do rover.

A partir dos dados baixados naquela primeira noite após o voo, a equipe do Mars Helicopter espera ser capaz de determinar se sua primeira tentativa de voar em Marte foi um sucesso.

Ainda de acordo com as informações, mo sol seguinte, todos os dados de engenharia restantes coletados durante o voo, bem como algumas imagens em preto-e-branco de baixa resolução da própria Câmera de Navegação do helicóptero, poderiam ser baixados para o JPL.

No terceiro sol dessa fase, devem chegar as duas imagens tiradas pela câmera colorida de alta resolução do helicóptero.

A equipe da “Mars Helicopter” usará todas as informações disponíveis para determinar quando e como prosseguir com o próximo teste.

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: