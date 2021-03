O Ano Novo Astrológico acaba de ser iniciado em março de 2021 com a entrada do Sol em Áries, o primeiro signo do zodíaco. Esta fase trará renovação e mudanças para todos os signos, mas alguns precisam ficar de olhos bem abertos para aproveitar as novas chances.

Confira os signos que devem abrir os olhos para oportunidades:

Escorpião

Momento em que você começa a desenvolver novas abordagens para lidar com as suas responsabilidades, principalmente no trabalho, saúde e bem-estar. O início deste novo ciclo será marcado por uma maior percepção sobre as atitudes que funcionam na sua vida e aquelas que devem ser deixadas para trás.

Por não ser fácil deixar algumas coisas ou hábitos no passado, mas essa atitude será a responsável por abrir caminhos e espaço para novas oportunidades. O que é superficial já não terá tanto valor e as descobertas serão intensas.

“Sempre que houver alternativas, tenha cuidado. Não opte pelo conveniente, pelo confortável, pelo respeitável, pelo socialmente aceitável, pelo honroso.

Opte pelo que faz o seu coração vibrar. Opte pelo que gostaria de fazer, apesar de todas as consequências.” Osho

Aquário

A curiosidade ficará mais aguçada do que nunca e você será capaz de descobrir as melhores oportunidades, principalmente ao se envolver mais com o mundo das ideias e da criatividade. Um mundo de novas perspectivas se abre e o ajuda a se comunicar melhor para compartilhar aprendizagens e insights com as outras pessoas.

Os negócios e trabalho podem ir de vento em popa se toda essa energia aumentar seu desempenho. Esta será uma fase realista e que o fará seguir em frente, traz desapegos com o passado e o início de novos ciclos também no amor e nas amizades.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Peixes

Esta é uma fase próspera e que ajuda a trazer motivação para lidar com a vida financeira e trabalho de forma mais responsável. Exageros são deixados de lado e os recursos começam a render melhor, fazendo-o enxergar e colocar em prática objetivos importantes para o futuro.

A construção de uma vida mais adulta e voltada para o crescimento começa agora. Pode ser cansativo, mas a chance de você se adaptar ao trabalho duro aumenta consideravelmente. Lembre-se que é preciso evitar ao máximo gastos desnecessários.