Todas as pessoas podem guardar mágoas daqueles que o machucaram, principalmente quando falamos de relacionamentos e amor. No entanto, reviver essas feridas por muito tempo impede o processo de cura e pode ser muito prejudicial.

Confira os signos que remoem as mágoas pelo ex durante muito tempo:

Touro

O taurino sempre tentar formar laços fortes para poder se relacionar de verdade e mostrar quem é sem amarras. Ele tende a se dedicar bastante e inserir a pessoa nos seus planos, criando uma parceria para todos os obstáculos da vida. Quando é decepcionado e surpreendido pelo término, ele guardará mágoas profundas, pois sabe tudo o que fez pela união.

Este signo pode até falar poucas e boas, mas sempre engolirá algumas verdades que podem se tornar um rancor difícil de curar. Por mais que a pessoa saia da sua vida, ele demora em resolver todos os conflitos internos que o fazem sofrer calado.

Câncer

O canceriano desenvolve seus sentimentos com muita intensidade e profundidade. Seus relacionamentos preenchem muitos espaços da sua vida e este signo pode cair no erro de tornar o parceiro seu principal foco, esquecendo as conexões saudáveis são equilibradas e dão espaço para as amizades, carreira e autocuidado.

Quando um relacionamento chega ao fim, este signo pode ter um grande problema e ficará arrependido de algumas atitudes que tomou, especialmente se acabou se entregando de mais. Como já é naturalmente apegado ao passado e as recordações, ele pode remoer durante muito tempo as dores e consequências que um amor deixou na sua vida.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

O escorpiano leva a vida a dois com muito sentimento e paixão, fazendo o possível para que algo que ele deseja dê certo no relacionamento. Ele luta ao lado do outro e serve de apoio nas crises mais complexas, protegendo quem ama de qualquer obstáculo que a vida coloque no caminho. Este signo também tem coragem de comprar brigas poderosas pelo outro.

Quando vê tudo o que foi capaz de fazer e o quanto se sacrificou por amor que acabou, ele tende a ficar com bastante mágoa e pode até chegar a pensar em vinganças. Isso acontece principalmente se ele é decepcionado ou tem sua confiança traída; situações que podem deixá-lo desconfiado por um bom tempo.