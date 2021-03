App WhatsApp trabalha em novo mecanismo de segurança; novidade será liberada para Android e iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em um novo mecanismo de segurança. A novidade será liberada em breve para os sistemas Android e iOS

Conforme revelado pelo site especializado WABetaInfo, o app terá criptografia e proteção por senha para backups de conversas.

Conforme já anunciado anteriormente, o aplicativo de mensagens trabalha atualmente na “criptografia de backups em nuvem”.

O banco de dados e a mídia do chat estarão protegidos contra acesso não autorizado ao usar uma senha.

O protocolo impede terceiros de lerem mensagens privadas, como uma importante medida de segurança para os usuários.

“Para evitar o acesso não autorizado ao seu backup, você pode definir uma senha que será usada para criptografar backups futuros”, diz uma das mensagens.

Como detalha o avanço da significativa novidade, a senha é privada e não será enviada para o app de mensagens.

Ainda de acordo com as informações, a novidade estará disponível em uma atualização futura para os usuários. Confira capturas:

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.

The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it's not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021