Os 4 melhores chás para manter o foco nos estudos e no trabalho

Manter a produtividade, principalmente no final do dia, pode parecer uma tarefa exaustiva para muitos. Principalmente, quando nosso corpo e nosso cérebro já estão cansados de trabalhar ou estudar. Listamos alguns chás que podem ajudar na sua produtividade das tarefas diárias que dependem da sua concentração e atividade cognitiva. Confira!

Mate

Nativo da América do Sul, o chá mate tem a mesma quantidade de cafeína que uma xícara de café, cerca de 85mg por xícara. Mas, é mais benéfico do que o café para manter o foco no trabalho e nos estudos porque contém antioxidantes e polifenóis. Além disso, o chá mate também tem sete dos nove aminoácidos essenciais. Estudos afirmam que esse chá também pode ajudar na perda de peso, aumentando o metabolismo, reduzindo o apetite e aumentando a energia diária.

Ginko biloba

É uma planta medicinal ancestral da China muito conhecida como o elixir da saúde mental. O chá de ginko biloba é conhecido por sua capacidade de estimular o fluxo sanguíneo. Além disso, tem relação com a melhora dos sintomas de Alzheimer e outros transtornos psiquiátricos relacionados à memória. Cientistas da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) concluíram que uma dose maior de extrato de ginko biloba favorece a retenção da aprendizagem.

Hibisco

Embora seja feito com partes da planta de flor de hibisco, o chá de ervas de hibisco não tem gosto floral. O maior benefício do chá de hibisco é que ele é rico em antioxidantes, que ajudam na saúde do fígado e na manutenção da pressão arterial. Além disso, é rico em vitaminas B1 e B2, que ajudam o metabolismo do oxigênio e da glicose nas células, as principais fontes de combustível celular. A B1, ainda por cima, tem essa ação principalmente nos neurônios, células que formam nosso cérebro.

Chá preto

Embora o chá preto contenha cafeína, a quantidade dessa substância é muito mais baixa do que sua xícara de café padrão. Um estudo divulgado na revista científica Aging confirmou que os indivíduos estudados que beberam chá verde, o chá chinês Oolong e chá preto melhoraram a atividade cerebral. Os indivíduos foram estudados por 25 anos e tomavam chá por, pelo menos, quatro vezes por semana. Os cientistas concluíram que eles apresentaram uma conexão mais eficiente entre as regiões do cérebro. O resultado foi um melhor processamento de informações.