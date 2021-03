Impressionante imagem do espaço captada pelo telescópio WISE da NASA

Conforme revelado pela NASA nesta semana, mais de 11.000 anos atrás, uma estrela supergigante massiva chegou ao fim de sua vida.

O núcleo da estrela colapsou para formar uma bola incrivelmente densa de nêutrons, e seu exterior foi explodido em uma imensa liberação de energia que os astrônomos chamam de supernova.

A luz desta supernova atingiu a Terra pela primeira vez na direção da constelação de Cassiopeia por volta de 1667 DC. Se alguém vivo na época a viu, não deixou registros.

Localizada a cerca de 5.000 anos-luz de distância na constelação de Cygnus (o Cisne), Abell 78 é um tipo incomum de nebulosa planetária.

Como detalhado, é provável que grandes quantidades de poeira entre a estrela moribunda e a Terra diminuíssem o brilho da explosão a ponto de quase não ser visível a olho nu.

O remanescente desta supernova foi descoberto em 1947 a partir de sua poderosa emissão de rádio. Listado como Cassiopeia A, é uma das fontes de rádio mais brilhantes de todo o céu.

Mais recentemente, o Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) (telescópio espacial da NASA) detectou ecos infravermelhos do flash de luz vindo da supernova.

Na imagem destacada, a nuvem de poeira brilhante central é a onda de choque movendo-se através do espaço interestelar, aquecendo a poeira à medida que avança.

“A onda de choque viaja rápido – cerca de 6% da velocidade da luz. No momento em que o WISE tirou esta imagem, a onda de explosão se expandiu para cerca de uma distância de 21 anos-luz da explosão original”, detalhou.

Como revelado pela agência espacial, o flash de luz da explosão, viajando à velocidade da luz, cobriu bem mais de 300 anos-luz.

NASA/JPL-Caltech/UCLA

Os ecos de cor laranja mais longe do remanescente central são da poeira interestelar que foi aquecida pelo flash da supernova séculos após a explosão original.

Ainda de acordo com as informações, as cores falsas nesta imagem representam diferentes comprimentos de onda de luz infravermelha, que é invisível ao olho humano.



Telescópio Hubble da NASA registra gigantesca nebulosa planetária reenergizada

O telescópio Hubble da NASA também registrou, recentemente, uma gigantesca nebulosa planetária reenergizada.

Conforme revelado pela instituição, localizado a cerca de 5.000 anos-luz de distância na constelação de Cygnus (o Cisne), Abell 78 é um tipo incomum de nebulosa planetária.

Depois de exaurir o combustível nuclear em seus núcleos, estrelas com massa em torno de 0,8 a oito vezes a massa do nosso Sol colapsam para formar estrelas anãs brancas quentes e densas.

Como revelado pela NASA, à medida que esse processo ocorre, a estrela moribunda se desprende de suas camadas externas de material, formando uma elaborada nuvem de gás e poeira conhecida como nebulosa planetária.

Este fenômeno não é incomum, e as nebulosas planetárias são um foco popular para astrofotógrafos por causa de suas formas frequentemente bonitas e complexas.

No entanto, conforme descrito no comunicado, algumas como Abell 78 são o resultado de uma estrela chamada de “renascida”.

Ainda de acordo com as informações, embora o núcleo da estrela tenha parado de queimar hidrogênio e hélio, uma fuga termonuclear em sua superfície ejeta material em alta velocidade. Confira:

ESA/Hubble & NASA, M. Guerrero; Acknowledgment: Judy Schmidt

Texto com informações da NASA

