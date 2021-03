Na semana passada, em 20 de março, o Sol entrou em Áries, um signo forte e repleto de iniciativa movidas por uma energia que não se esgota facilmente. Esta fase intensa pode fazer com que algumas pessoas deixem o melhor de si tomar conta e se beneficiem dessa vibração aventureira e decidida.

Confira os signos mais beneficiados pela entrada do Sol em Áries:

Áries

Durante esta fase em seu signo, o ariano se torna o centro das atenções e sabe lidar com isso com leveza, usando a seu favor principalmente para alcançar metas pelas quais já luta durante um tempo. Agora, o ano realmente foi iniciado para você e a energia entregue o ajudará a realizar transformações positivas importantes.

A forma que você se comunica pode mudar e ajudará a aproximar algumas pessoas. Da mesma forma, a chance de desapegar daquilo que é tóxico e no passado trouxe muita dor aumenta consideravelmente. Encare esta etapa como um renascimento e se não tiver os objetivos frescos na mente, comece agora a pensar neles!

Leão

Descobertas importantes tendem a ser feitas, pois sua mentalidade se expande e sair explorar possibilidades se torna ainda mais atrativo. Esta é uma fase de muita aprendizagem, experiências e importante para a formação de vínculos sinceros, que trazem alegria para a sua vida.

Você terá força para querer conhecer novos horizontes, seja de forma física ou intelectual, deixando sua zona de conforto e enfrentando desafios. Para muitos, este é um momento de desapegos necessários que permitirão ir atrás de grandes sonhos. Solteiros podem embarcar em novos relacionamentos ou conhecer pretendentes promissores.

Sagitário

O amor e o romance entram com força na vida do sagitariano! Você se tornará mais criativo e irá a busca de diversão, aproveitando as oportunidades para a conquista, mas também redescobrindo a criança interior que habita em você. Este é um momento essencial para entender os verdadeiros desejos do coração.

É importante ter em mente que você desejará roubar a atenção das pessoas e pode se frustrar quando isso não acontece. Portanto, vire o jogo a seu favor permanecendo leve e extrovertido. Quando seu signo brilha muito, descobre que nem todos desejam vê-lo feliz; fique atento a inveja.

Este é o melhor momento para começar a cultivar novas paixões, objetivos, interesses e construir aquilo que o motiva!