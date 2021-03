Aprenda a fazer o cuscuz simples e recheado com Ana Maria Braga

No programa ‘Mais Você’ desta terça-feira, a apresentadora Ana Maria Braga conversou com Jacira Santana, a mãe do ‘Gil do Vigor’, um dos participantes do BBB21.

Além de falar sobre a emoção que está sentindo de acompanhar seu filho todas as noites pela televisão, dona Jacira ensinou a Ana maria Braga a fazer duas receitas nordestinas de cuscuz simples e recheado.

Dona Jacira também disse que antes de Gil sai de casa para entrar no programa, ela pediu para ele ter controle e tomar muito cuidado com as amizades.

Veja a receita de Cuscuz em duas versões:

Cuscuz simples – Ingredientes

500 gramas de fubá flocado

200 mililitros de água

Sal a gosto

Como fazer o cuscuz simples

– Misture o fubá, na água com sal e deixe descansar por 10 minutos.

-Leve ao fogo em banho-maria em uma cuscuzeira

Cuscuz recheado – Ingredientes

500 gramas de fubá flocado

200 gramas de charque

200 gramas de queijo

50 gramas de tomate picado

50 gramas de pimentão picado

50 gramas de cebola picada

Coentro a gosto

Sal a gosto

100 mililitros de azeite

200 mililitros de caldo de legumes

Como fazer o cuscuz recheado

– Misture o fubá, sal e caldo de legumes e deixe descansar por 10 minutos;

– Frite o charque desfiado em azeite por 5 minutos, acrescentando cebola, pimentão, coentro e tomate. Deixe mais 5 minutos no fogo.

– Misture a carne com o fubá na cuscuzeira, acrescentando o queijo por camadas. Cozinhe por mais 20 minutos e sirva em seguida.