Entre amar e mimar os filhos há muitas diferenças

Qualquer pai quer proteger os seus filhos, mas é preciso tomar cuidado para não se exceder nos cuidados – existe um limite para essa proteção. Com receio de frustrar a criança, muitas famílias caem na armadilha da superproteção e, com isso, deixam de preparar o filho para a vida.

A psicóloga Camila Cury, presidente da Escola da Inteligência, que oferece programas de educação sócioemocional para escolas, dá um exemplo simples, que ela própria vivenciou, para ilustrar o tema. Camila conta que certa vez, quando seu filho Augusto tinha três anos, não o deixou comer um pedaço de bolo ao descobrir que o alimento havia se estragado. E por não poder comer o lanche, a criança chorou.

"Eu disse que estaria por perto e que quando ele quisesse conversar, poderia vir até mim. Passou um tempo, ele enxugou as lágrimas e me perguntou se poderia comer uma bolacha. Ou seja, ele mesmo chegou à conclusão de que não adiantaria chorar e criou sua própria solução", recorda Camila.

Ela destaca a importância dos pais não criarem a expectativa de que a criança entenderá a situação, por melhor que seja a explicação. "É claro que na hora eu tive vontade de comprar outro bolo para ele parar de chorar. Mas, se eu tivesse agido dessa maneira, eu não teria ensinado a ele a lidar com a frustração", relata a psicóloga.

Com filhos adolescentes ela sugere agir da mesma maneira. Se o jovem se desentende com o amigo, por exemplo, é preciso dar espaço para que eles encontrem juntos uma solução.

"Isso é amar", diz Camila. Assim como propiciar experiências e momentos em família, dizer aos filhos o que sente por eles e distribuir abraços e beijos. Já mimar é fazer tudo o que eles querem, na hora que pedem – o que pode fazer com que eles cresçam com a falsa ideia de que amar é suprir carências a qualquer custo. Segundo a A superproteção também gera um sentimento de incapacidade. Mas o fruto do amor e da proteção, diz a especialista, é a segurança.

Camila conclui afirmando que "pais emocionalmente inteligentes têm um grande objetivo: fazer com que seus filhos tenham repertório e anticorpos emocionais para lidar com as frustrações".

