Novo recurso desenvolvido pelo WhatsApp será liberado muito em breve para os usuários: Android e iOS

Um novo recurso desenvolvido pelo aplicativo WhatsApp será liberado muito em breve para os usuários da plataforma.

O app trabalha atualmente para liberar uma opção para alterar a velocidade de reprodução de mensagens de voz.

Como já revelado anteriormente, o aplicativo de mensagens desenvolve 3 velocidades diferentes de reprodução, com uma nova interface.

Com isso, será possível alterar a velocidade de reprodução simplesmente tocando no rótulo: 1.0X, 1.5X e 2.0X são as opções disponíveis.

Como parte dos avanços da última semana, o novo recurso já está disponível na versões beta para os sistemas Android e iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a função será liberada posteriormente para todos os usuários. Confira postagem:

Yesterday @WABetaInfo has announced that @WhatsApp was working on 3 different playback speeds for voice messages, on WhatsApp for Android.

Today the same screenshots are taken from WhatsApp for iOS.

The feature is under development.

More details: https://t.co/jvq4kF2mzF pic.twitter.com/iyWnkCg3Ot

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 19, 2021