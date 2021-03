No último sábado, 20 de março, o Sol entrou em Áries, um signo movido pela força, impulso e ações. Esta fase intensa promove a conexão com seus desejos e a criação de novos caminhos, mas alguns signos precisarão de mais equilíbrio para aproveitar estas energias fortes.

Confira quais são os signos que mais serão afetados pela entrada do Sol em Áries:

Câncer

A carreira entra em foco e pode exigir bastante durante esta fase. Infelizmente, com o foco no mundo dos sentimentos mais distante, você pode se sentir mais insatisfeito do que o normal, buscando mudanças e fazendo o possível para encontrar formas de transformar sua realidade.

É importante tentar usar essa energia intensa a seu favor, se concentrando nas iniciativas que trazem realizações e sucessos. Esta fase pede muita coragem e pode entregar mais poder para encontrar sua autoconfiança.

Lembre-se de ter atenção extra com a forma que se organiza no trabalho e na vida. Se você canalizar a energia a seu favor e tirar vantagem dela, a chance de receber reconhecimentos importantes é grande.

Libra

As parcerias entram em foco e a preocupação com os relacionamentos tendem a aumentar mais do que o normal. Tenha cuidado para não olhar tudo de forma negativa e deixar seu pior lado vir à tona; tente separar necessidades, obrigações e expectativas, para que suas verdadeiras responsabilidades fiquem bem mais claras na sua mente.

Este é um momento em que as energias se tornam mais conflituosas e qualquer gota pode fazer o copo transbordar, principalmente se o cenário anterior já não era mais otimista e a gentileza ficou para trás.

Finalizações de ciclos podem acontecer durante esta época e alguns problemas do passado podem ficar a flor da pele para que uma atitude seja tomada. Para outras pessoas, novas oportunidades e conquistas no amor também podem surgir, apenas se abra de forma positiva e evite desenvolver as coisas de forma muita platônica.

Capricórnio

O lar e a família passam por uma energia transformadora e de novos começos, o que nem sempre é fácil para o capricorniano. Para quem está vivendo momentos difíceis e não se sente tão seguro, é preciso buscar muito equilíbrio emocional e apoio das pessoas queridas para se fortalecer por dentro e lidar com o externo da melhor forma.

O entusiasmo e paixão também podem crescer durante esta fase, ajudando a impulsioná-lo em novos projetos e colocar energia produtiva em tudo o que for a realizar. Tente ser otimista e planejar suas ações para alcançar os melhores resultados.