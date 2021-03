WhatsApp: dois novos recursos em desenvolvimento e que serão liberados muito em breve

O app de mensagens WhatsApp completou no mês de fevereiro 12 anos de funcionamento. Atualmente, são mais de dois bilhões de usuários no aplicativo, sendo um dos mais populares do mundo.

E no momento, a plataforma trabalha em novas funções para os usuários. Dois novos recursos em desenvolvimento serão liberados em breve. Confira todos os detalhes:

O WhatsApp trabalha atualmente para liberar uma opção para alterar a velocidade de reprodução de mensagens de voz.

O aplicativo de mensagens desenvolve 3 velocidades diferentes de reprodução, com uma nova interface

Com isso, será possível alterar a velocidade de reprodução simplesmente tocando no rótulo: 1.0X, 1.5X e 2.0X são as opções disponíveis.

A plataforma está testando a capacidade de definir “mensagens temporárias” com um prazo de apenas 24 horas.

Ainda não existe data prevista da novidade ser liberada para os usuários. A modificação estará disponível para Android e iOS.

O 'Instagram Reels' também já pode ser reproduzido no aplicativo WhatsApp para Android quando compartilhado como link.

Como revelado pelo site WABetaInfo, o recurso ainda permitirá reproduzir 'Reels' dentro do app para iOS em breve. Confira:

