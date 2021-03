Os signos que podem deixar o passado para trás este fim de semana

Mais um fim de semana chegou e dessa vez será marcado por eventos importantes na Astrologia. No sábado, o Sol entra em Áries, um dos signos mais enérgicos e capaz de seguir em frente. No domingo, chegou a vez de Vênus, o planeta do amor, permanecer em território ariano.

Confira os signos que finalmente poderão deixar o passado para trás:

Touro

Por mais que você se sinta propenso a descansar e não tomar atitudes drásticas, esses dias o ajudarão a revisitar o passado e rever como você tem se preparado para o futuro. Isso pode marcar transformações importantes e o encerramento de situações amorosas que já não contribuem positivamente na sua vida. Chegou a hora de iniciar o processo de perdão e cura do seu coração.

Leão

Muitas novas ideias chegam e a mudança de perspectiva para diversos assuntos marcará um momento intenso nos próximos dias. A zona de conforto já não se tornará uma opção e será possível visualizar de forma mais clara as estratégias que podem mudar o jogo a seu favor, principalmente nos relacionamentos e vida amorosa. Prepare-se para dar inicio ao novo e deixar o passado enterrado!

Libra

Esta pode ser uma fase de brilho especial, que atrai novos interesses e o deixa capaz de encontrar uma química poderosa. Prepare-se, pois tudo o que é diferente e oposto atrairá seu olhar mais do que nunca, o que o fará deixar velhos pensamentos atrás. Para os relacionamentos, esta será uma fase renovadora, no qual antigos hábitos são banidos, dando lugar a uma forma mais sincera e feliz de se relacionar.

Capricórnio

Muitos assuntos familiares e suas verdadeiras raízes são acessados agora, de modo que seu coração buscará entender algumas situações importantes e se desprender daquilo que atrapalha sua experiência ao olhar para trás, principalmente em tudo que é relacionado a traumas e mágoas. A inspiração para abraçar seu lado mais sensível e carinhoso chegará com força, o que mudará sua forma de se relacionar e enxergar o amor. O coração ferido fica no passado e dá lugar para sentimentos completos.