Desta maneira funciona o novo recurso liberado recentemente pelo app WhatsApp

Com um novo recurso, o aplicativo de mensagens WhatsApp liberou recentemente chamadas de voz e vídeo pelo computador.

Para mais praticidade, a janela das chamadas de vídeo funciona nos modos paisagem e retrato, e pode ser redimensionada.

E um detalhe importante, da nova função, também foi destacado pelo site especializado WABetaInfo na semana passada.

A versão para Desktop não interromperá sua ligação atual se seu telefone não estiver mais conectado à Internet durante a ligação, depois de iniciada.

Além disso, quando a compatibilidade com vários dispositivos estiver disponível em uma atualização futura, outro avanço também será liberado.

Com isso, o usuário também poderá iniciar chamadas e enviar mensagens sem uma conexão ativa com a Internet no telefone. Confira:

WhatsApp Desktop won't interrupt your current call if your phone is not connected to the Internet anymore, during the call. 💯

When multi device will be available in a future update, you can also start calls and send messages without an active Internet connection on your phone.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 6, 2021