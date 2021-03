WhatsApp apresenta instabilidade e usuários reclamam no Twitter

O aplicativo de mensagens WhatsApp apresenta instabilidade nesta sexta-feira (19). Vários usuários reclamam da situação no Twitter.

O site especializado WABetaInfo confirmou que é um problema na família de aplicativos do Facebook. Com isso, o Instagram também é afetado.

I confirm it's an issue of Facebook Family of Apps. #InstagramDown #WhatsAppDown https://t.co/ioHu1D8qic

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 19, 2021