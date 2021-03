Telescópio Hubble da NASA capta mudanças nas estações climáticas do planeta Saturno

O telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) captou mudanças nas estações climáticas do planeta Saturno.

Conforme revelado, por meio de comunicado, o equipamento está fornecendo aos astrônomos uma visão das mudanças na vasta e turbulenta atmosfera conforme as transições de verão do hemisfério para o outono, conforme mostrado nesta série de imagens tiradas em 2018, 2019 e 2020 (da esquerda para a direita).

Conforme revelado pela NASA, os dados do Hubble mostram que de 2018 a 2020 o equador ficou 5 a 10 por cento mais brilhante e os ventos mudaram ligeiramente.

Em 2018, os ventos medidos perto do equador eram de cerca de 1.600 quilômetros por hora, maiores do que aqueles medidos pela espaçonave Cassini da NASA durante 2004-2009, quando eram cerca de 1.300 quilômetros por hora.

Em 2019 e 2020, eles diminuíram de volta para as velocidades da Cassini. Os ventos de Saturno também variam com a altitude, então a mudança nas velocidades medidas pode significar que as nuvens em 2018 estavam cerca de 60 quilômetros mais profundas do que as medidas durante a missão Cassini. Outras observações são necessárias para saber o que está acontecendo.

Saturno é o sexto planeta do nosso Sol e orbita a uma distância de cerca de 1,4 bilhões de quilômetros do sol.

Demora cerca de 29 anos terrestres para orbitar o Sol, fazendo com que cada estação em Saturno tenha mais de sete anos terrestres.

Como detalhado, a Terra é inclinada em relação ao Sol, o que altera a quantidade de luz solar que cada hemisfério recebe à medida que nosso planeta se move em sua órbita.

Essa variação na energia solar é o que impulsiona nossas mudanças sazonais. Saturno também está inclinado, de modo que, à medida que as estações mudam naquele mundo distante, a mudança na luz do sol pode estar causando algumas das mudanças atmosféricas observadas.

Missão Dragonfly da NASA

Como Júpiter, o maior planeta do sistema solar, Saturno é um “gigante gasoso” feito principalmente de hidrogênio e hélio.

Embora possa haver um núcleo rochoso bem no fundo. Tempestades enormes , algumas quase tão grandes quanto a Terra, ocasionalmente surgem das profundezas da atmosfera.

Como muitos dos planetas descobertos ao redor de outras estrelas também são gigantes gasosos, os astrônomos estão ansiosos para aprender mais sobre como funcionam as atmosferas de gigantes gasosos.

Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar, mais de 9 vezes mais largo que a Terra, com mais de 50 luas e um sistema espetacular de anéis feitos principalmente de gelo de água.

Duas dessas luas, Titã e Enceladus, parecem ter oceanos sob suas crostas geladas que podem sustentar vida.

Titã, a maior lua de Saturno, é a única lua em nosso sistema solar com uma atmosfera densa, incluindo nuvens que fazem chover metano líquido e outros hidrocarbonetos na superfície, formando rios, lagos e mares.

Acredita-se que essa mistura de substâncias químicas seja semelhante à que existia na Terra há bilhões de anos, quando a vida surgiu pela primeira vez.

A missão Dragonfly da NASA vai voar sobre a superfície de Titan, pousando em vários locais para procurar os blocos de construção primordiais da vida.

Novas descobertas

As observações de Saturno fazem parte do programa Outer Planets Atmospheres Legacy (OPAL) do Hubble .

O programa OPAL permite observar cada um dos planetas externos com o Hubble a cada ano, permitindo novas descobertas e observando como cada planeta está mudando ao longo do tempo. Confira:

