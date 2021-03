FFWS 2021 SG: Garena anuncia a Free Fire World Series 2021 em Singapura

A Garena anunciou nesta sexta-feira (19), por meio de comunicado, a Free Fire World Series 2021 Singapura (FFWS 2021 SG), principal torneio internacional do game Battle Royale.

Como revelado, a competição acontece em Singapura, no dia 22 de maio, e conta com premiação total de US$ 2 milhões – o maior valor entre campeonatos de Free Fire.

Free Fire World Series – FFWS 2021 SG

A Free Fire World Series 2021 Singapura começará com as partidas classificatórias no dia 22 de maio e terá as finais em 29 do mesmo mês.

Reprodução/Garena

Como revelado pela Garena, o importante torneio FFWS 2021 SG contará com 22 times de 14 regiões em Singapura, na Ásia.

"Competirão pelo título de Campeão Mundial de Free Fire e uma parcela do prêmio total de US$ 2 milhões, um dos maiores entre competições de eSports mobile”, informou.

As classificatórias acontecerão com os 12 times que ficaram em primeiro ou segundo lugar em seus torneios regionais.

Os dois melhores times desta fase se juntarão então aos 10 melhores times de cada torneio regional nas finais.

Como detalhado, as partidas finais acontecem em seis quedas, intercalando entre três mapas: Bermuda, Purgatório e Kalahari.

A pontuação é atribuída conforme posição na tabela de classificação e número de abates das partidas.

Entregando conteúdo de eSports de qualidade e com segurança

A Garena informou que irá garantir que todas as atividades estejam alinhadas com os protocolos de segurança e políticas de viagens em vigor.

Ainda de acordo com as informações, para esse fim, a Garena está organizando o FFWS 2021 SG com o apoio do Conselho de Turismo de Singapura (STB).

Também com a colaboração de diversos especialistas da indústria e organizações – como a Associação de Esportes Cibernéticos e Jogos Online de Singapura (SCOGA).

