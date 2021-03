Seu bebê não dorme? Conheça duas técnicas de sono

Dormir uma noite inteira sem interrupções parece um sonho distante para você? Muitos pais com bebês em casa (e até crianças maiorzinhas) passam por isso. Nem sempre é fácil, mas não é impossível ensinar seu filho a dormir sozinho. Neuropsicóloga, Deborah Moss explica, em uma coletânea de vídeos, as quatro técnicas mais famosas para ajudar a criança (e os pais também!) a terem uma boa noite de sono. Confira abaixo.

Método do “Nana, nenê”

O espanhol Eduard Stivil, pediatra, neurofisiólogo e especialista em medicina do sono, é autor do livro mundialmente conhecido “Nana nenê”, mesmo nome do método que se mostra eficiente para pais que conseguem resistir ao choro do bebê.

Método da “Encantadora de Bebês”

Criado por Tracy Hogg, uma enfermeira pediátrica que cuidava de bebês de atores de Hollywood (EUA), este método propõe o estabelecimento de uma rotina estruturada, promovendo uma mudança gradual no cotidiano da criança que irá favorecer uma melhor noite de sono.

