Com várias melhorias, Samsung apresenta novos smartphones da linha Galaxy A: A52, A52 5G e A72

A Samsung apresentou, nesta quarta-feira (17), os smartphones Galaxy A52, A52 5G e A72. Como revelado, por meio de comunicado, a mais recente linha Galaxy A chega com vários melhorias.

“A linha permite que você se comunique e se expresse com uma câmera incrível, mergulhe em uma experiência de visualização imersiva com uma tela de rolagem suave e desfrute de maior tranquilidade com os recursos inovadores Galaxy, incluindo resistência à água e bateria de longa duração”, detalhou.

Reprodução

Ao disponibilizar incríveis inovações em câmeras para os novos smartphones da linha Galaxy A, o usuário pode desfrutar de fotos e vídeos mais divertidos e versáteis. Confira:

Experiência de câmera versátil – Tire fotos e vídeos vívidos e nítidos com facilidade graças à câmera quádrupla versátil com 64MP de alta resolução.

Transforme instantaneamente momentos favoritos de vídeos 4K em imagens de alta resolução de 8MP com 4K Video Snap.

O Otimizador de Cena usa Inteligência Artificial (IA) para fotografar com configurações ideais para 30 categorias de imagens e fundos, como alimentos, paisagens e animais de estimação.

Reprodução

Estável dia ou noite – O OIS (estabilização óptica de imagem) garante que as fotos e vídeos fiquem nítidos e estáveis.

O Modo Noturno usa o processamento de vários quadros para combinar 12 imagens em uma, resultando em uma imagem clara e nítida, mesmo no escuro.

Captura de conteúdo divertido – Adicione estilo e um toque exclusivo ao conteúdo usando AR Emoji e Meus Filtros.

Além disso, agora você pode aplicar filtros de realidade aumentada do Snapchat com o Modo Diversão ao capturar conteúdo no aplicativo nativo da câmera.

Como revelado, a Samsung aprimora experiências com uma tela vívida e design sofisticado para acompanhar e refletir seu estilo de vida.

Reprodução

Mais brilhante e suave – Desfrute do seu programa favorito na a tela Super AMOLED da Samsung.

Agora com taxas de atualização de 120 Hz no Galaxy A52 5G e 90 Hz no Galaxy A52 e A72, a experiência de rolagem é ainda mais suave.

Experiência de visualização confortável – A tela também é certificada como ‘Eye Care’ e ajusta automaticamente a temperatura da cor da tela com base nos padrões de uso do smartphone para reduzir a fadiga ocular com o ‘Eye Comfort Shield’.

Design refinado – A nova linha Galaxy A apresenta um design atualizado que é simples, objetivo, com um design de bordas suaves e módulo de câmera mínimo.

Ecossistema da Samsung

Ainda de acordo com a Samsung, a nova linha Galaxy A vem com os fundamentos do Ecossistema Galaxy que todos os usuários Galaxy merecem ter.

Tranquilidade – Arrisque e faça bagunça sem se preocupar, pois o Galaxy A52, A52 5G e A72 são resistentes à água e à poeira com uma classificação IP67.

Ao adicionar o Samsung Care+ o usuário pode planejar o inesperado com apoio instantâneo e cobertura garantida para danos, quebras, roubo e perda.

Bateria de longa duração – Capture, crie e consuma sem desacelerar com uma grande capacidade de bateria que dura dois dias com capacidade de 4.500mAh do A52 e 5.000mAh do A72.

5G hiper-rápido – Com potência, velocidades hiper-rápidas e forte desempenho, o Galaxy A52 5G torna a conectividade 5G acessível.

Aprecie a essência premium – O Galaxy A52, A52 5G e A72 são equipados com os fundamentos da experiência Galaxy, incluindo alto-falantes estéreo e memória externa de até 1TB.

Atualizações de software – A Samsung sempre visa fornecer aos usuários Galaxy um sistema operacional móvel atualizado, e isso agora foi expandido para a linha Galaxy A.

O Galaxy A52, A52 5G e A72 terão atualizações de sistema operacional por três gerações e atualizações de segurança regulares por no mínimo quatro anos.

Disponibilidade

Ainda de acordo com as informações, os novos smartphones da linha Galaxy A estarão disponíveis globalmente em Violeta, Azul, Preto e Branco.



Publicidad



Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: