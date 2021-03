World of Warships implanta a temporária 'Grande Caçada' com nova atualização 0.10.2

A Wargaming, desenvolvedora e publicadora do jogo de combate naval online e gratuito World of Warships (WoWS), lançou nesta semana a atualização 0.10.2 para o jogo.

Como revelado, o update introduz o novo e temporário tipo de batalha ‘Grande Caçada”, efeitos visuais atualizados e novas recompensas a serem ganhas na parte dois do evento Encouraçados Italianos.

A Grande Caçada começa!

Os monstros marinhos estão de volta para se vingarem em uma versão renovada do modo de jogo Batalha-Chave, que estreou no último Halloween.

“O novo tipo de batalha coloca 16 jogadores uns contra os outros e monstros controlados pela IA em um mapa gigante chamado Polígono, cujo objetivo é escapar pelo Portal localizado no centro do mapa".

Reprodução

"Com uma ampla gama de módulos e consumíveis disponíveis para os navios exclusivos de eventos, os jogadores podem experimentar diversas variações de builds para causar impacto”, detalhou.

Melhorias visuais em World of Warships

Esta nova atualização inaugura uma transformação em grande escala para todos os efeitos do jogo — desde rastros de projéteis a respingos de água, incêndios a bordo e explosões AA —, que foram aprimorados e retrabalhados para acomodar o novo sistema de iluminação.

Parte dois do evento Encouraçados Italianos

O evento que lançou os Encouraçados Italianos continua para que os jogadores sigam explorando esses navios de níveis IV a VI, bem como embarcações de nível VIII e IX que chegaram aos mares de World of Warships em acesso antecipado na atualização anterior (0.10.1).

Ainda de acordo com as informações, os contêineres Encouraçados Italianos adquiridos como recompensas de missões de combate podem agora premiar os jogadores com navios Premium. Confira:

Com informações da Wargaming

