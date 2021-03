Todos os detalhes sobre a nova atualização deliberada pelo app WhatsApp nesta semana

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta semana, uma nova atualização para os usuários da plataforma.

A nova versão, de número 2.21.50, do popular aplicativo está disponível para sistema operacional iOS.

Como revelado pelo site especializado WABetaInfo, o recente update realiza 'correções internas' no app de mensagens.

Ainda de acordo com as informações, como importante mudança, a versão descarta o suporte ao iOS 9 da Apple. Confira postagem:

WhatsApp Messenger for iOS 2.21.50 is available now on the App Store.

• It drops the iOS 9 support.

• The new archive is not available yet. https://t.co/cFKMpctZRH

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 15, 2021