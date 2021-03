A nova promoção "Mega de Março’' já está disponível na PlayStation Store, conforme revelado pela Sony, por meio de comunicado.

A ação por tempo limitado traz uma seleção de incríveis experiências a preços reduzidos (confira a lista completa).

Reprodução

PlayStation Store – até 60%

“Economize até 60% em títulos como Crash Bandicoot 4: It's About Time, Need for Speed Heat: Deluxe Edition, Fallout 4 e mais”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, estes e muitos outros jogos especiais estão em promoção até o dia 31 de março. Confira:

Hora dos descontos ⏰ A promoção Mega de Março chega hoje na PlayStation Store: https://t.co/8uTlutcl3H pic.twitter.com/2nN8SCaCXr — PlayStation Brasil (@PlayStation_BR) March 17, 2021

Com informações da Sony

