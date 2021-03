Máscara para crianças: qual é a mais indicada?

Com o surgimento das novas variantes da Covid-19, cientistas passaram a recomendar o uso da máscara do tipo PFF (peça facial filtrante), conhecida nos Estados Unidos pela sigla N95, principalmente, em situações de grande risco, pela capacidade maior de filtragem. Já as máscaras caseiras chegaram a ser proibidas em alguns países, que acreditam que o modelo não oferece proteção contra as cepas recentemente descobertas do coronavírus.

No Brasil, contudo, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprova o uso das máscaras de tecido, embora especialistas também tenham orientado o uso da PFF2 e N95 para a população em geral. Isso vale em especial em situações de maior exposição ao vírus, como no transporte público e outros lugares mal ventilados. Frente a essas mudanças, muitos pais têm se questionado quanto a qual máscara as crianças devem usar agora. Confira abaixo o que dizem os especialistas.

Leia também: Como fica a cabeça dos pequenos nesse vai-não-vai das aulas presenciais?

A máscara de pano ainda pode ser usada?

Sim. A máscara de pano ainda é útil. “As máscaras de pano são as mais adequadas para as crianças porque são confeccionadas em vários tamanhos, o que permite a adequação ao rosto delas”, afirma Alessandra Marins Pala, pediatra e infectologista do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz).

Mesmo sendo de tecido, cuja capacidade de filtragem é menor, como as crianças ficam mais tempo em casa e se expõem menos ao vírus, podem usar as máscaras de tecido com segurança. “O grau de risco que a criança corre é bem resolvido com uma máscara de pano”, explica Maria Alice Gonzales, designer da iniciativa IRIS (Interdisciplinary Research for Innovative Solutions) e pesquisadora do “(respire!“, que produz máscaras seguras para a comunidade – ambos projetos do Inova USP, da Universidade São Paulo (USP).

Caso a criança fique mais exposta ao vírus, a pesquisadora sugere inserir um tecido com boa capacidade de filtragem dentro da máscara caseira, o que garante uma maior proteção.

A principal dica para o uso de máscaras nos pequenos é garantir que não incomodem – respirabilidade e conforto são aspectos essenciais. Do contrário, as crianças podem ficar mexendo no rosto ou tirando a máscara e acabar se expondo ao vírus. “A questão mais importante sobre máscaras para crianças é o ajuste, é preciso que ela esteja bem aderida ao rosto da criança”, diz Maria Alice.

“As máscaras de pano são as mais adequadas para as crianças porque são confeccionadas em vários tamanhos, o que permite a adequação ao rosto delas”, explica a pediatra e infectologista da Fiocruz.

Leia também: Novo podcast “Escuta que o filho é teu” aborda os desafios da parentalidade

Máscara N95 ou PFF2 para crianças

Embora mais as máscaras cirúrgicas, N95 ou PFF2 serem apontadas por estudos como as mais seguras para evitar a contaminação, a pesquisadora da USP diz no caso das crianças, não é necessário utilizar esses modelos. “Assim como as vacinas, o ideal é que o uso das N95 seja priorizado para quem está num alto nível de risco, como as pessoas da UTI”. As crianças não são grandes transmissores e não têm reações tão graves ao coronavírus quanto a população adulta. As máscaras cirúrgicas e as N95 ou PFF2 são produzidas em tamanho único, que não é próprio para uso infantil.

O uso de máscara é indicado a partir de que idade?

O uso é para todas as crianças maiores de dois anos,nas idas ao pediatra e em locais onde há circulação de pessoas, explica a pediatra e infectologista da Fiocruz. Ela recomenda que o acessório seja utilizado sempre com o cuidado e sob a supervisão de um adulto. "O ideal, porém, é que as crianças e os adolescentes fiquem em casa, evitando ambientes como supermercados, farmácias entre outros em que haja trânsito de pessoas", ressalta Alessandra.

Leia também: Farmacêutica Moderna fará testes com crianças

Quer receber mais conteúdos como esse? Clique aqui para assinar a nossa newsletter. É grátis!