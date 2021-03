Mais uma semana de março de 2021 está chegando ao fim e alguns conselhos extras podem ajudar a realizar transformações importantes na vida amorosa dos signos do zodíaco.

Confira o horóscopo do amor para finalizar a semana da melhor forma:

Áries

Novos momentos marcam a vida amorosa e o desapego de hábitos ou pessoas pode acontecer. É importante se despedir do que já não convém para se dedicar ao o que realmente importa ou em encontrar novos caminhos.

Touro

Momento de aventuras e de tomar as rédeas, já que aqueles que o valorizam continuarão ao seu lado. As energias podem se renovar com algo que deixa a sua vida.

Gêmeos

Conversas importantes e momentos significativos chegam. Transformações são iniciadas e a satisfação tomará conta da sua vida em breve.

Câncer

Aumento importante na intuição, que pode gerar uma transformação na forma de pensar ou atrair as pessoas para a sua vida. Ouça-se e não tenha medo das mudanças.

Leão

É preciso ter paciência e se proteger das energias de inveja. Este é um momento de crescimento e de persistência no amor para alcançar o êxito. Tenha cuidado com triângulos amorosos.

Virgem

Maior poder e necessidade de fortalecer os vínculos; saia da rotina para que as energias fluam. Tenha cuidado com as fofocas e pessoas negativas que podem atrapalhar sua vida amorosa.

Libra

O amor rege a sua vida agora, mas é preciso ter os olhos bem abertos para não cair em enganos. Você terá facilidade para resolver os problemas, especialmente ao refletir sobre as mudanças que podem agir a seu favor.

Escorpião

Alguém especial chega na sua vida, mas é preciso ter cuidado com triângulos amorosos. Amores do passado também podem dar as caras novamente e é preciso não agir impulsivamente.

Sagitário

Alguns sentimentos serão esclarecidos e é necessário confiar naquilo que você acredita. O passado começará a ser limpo para dar lugar a novas aventuras.

Capricórnio

O passado irá voltar a dar as caras para que você finalize alguns ciclos. Tente desejar o bem para as pessoas e comece a enxergar perspectivas que o libertam. A fertilidade aumentará e uma gravidez pode ser descoberta.

Aquário

Momento de muitas realizações e de receber alguns conselhos valiosos. Não permita que os conflitos passageiros aumentem e centre-se em manter a calma. Cuide mais de si mesmo.

Peixes

Os arrependimentos são lições e não devem ser relembrados com dor para sempre; não deixe que o passado o defina. Chegou a hora de se concentrar no presente e ter confiança nas coisas que você está construindo.