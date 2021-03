Fim do G3 no BBB21: Qual o papel da sinceridade na amizade?

A quebra dos aliados Julliette, Gil e Sarah no Big Brother Brasil 2021 se tornou assunto nas redes sociais esta semana. Muitos ficaram tristes com o fim do grupo de amigos que passaram bons momentos juntos e chegaram a formar torcidas poderosas, sendo chamados carinhosamente de “G3” pelos internautas.

Mas afinal, qual o papel da sinceridade em uma amizade?

O Dr. Alex Lickerman afirma em um artigo no site Psychology Today que um amigo sincero não é malicioso; ele apontará coisas que podem ser difíceis de ouvir apenas quando ela acreditar que essas informações e conversas são o melhor para você.

Ele aponta que um verdadeiro amigo não terá falta de misericórdia para corrigi-lo quando você estiver errado, mas também deve agir de acordo com os seus princípios e respeitar os seus.

"Bons conselhos irritam os ouvidos"

O psicólogo Rick Hanson, também explica em um artino no Psychology Today qual é a maneira mais sensata de usar a sinceridade e ter conversas honestas para buscar a melhor resolução para os problemas.

Descubra quais são os três pilares fundamentais que devem ser refletidos antes de iniciar o assunto:

Baseie-se em boas intenções para descobrir e expressar a verdade, seja ela qual for, buscando ajudar a si mesmo e a outra pessoa.

Tenha uma noção básica do que você quer dizer e use sua experiência para encontras os pensamentos, sentimentos e expressões corporais certas.

Mantenha-se confiante com a sua sinceridade e própria verdade, reconhecendo que os outros podem não gostar do que você tem a dizer, mas você tem o direito de falar.

Reprodução / Tumblr

Quando uma conversa difícil é iniciada, algumas posturas também podem ajudar a abrir o coração e tornar as coisas mais construtivas na hora de falar.

Veja as dicas que o profissional reuniu em uma lista para ajudar nesta missão:

Respire e acomode seu corpo.

Lembre-se de estar com pessoas que se preocupam com você, pois isso ajudará a aprofundar seu senso de força interior e sinceridade.

Suavize sua garganta, olhos, peito e coração. Tente encontrar as boas intenções e até mesmo compaixão pela outra pessoa.

Lembre-se do que você quer dizer.

Respire novamente e comece a falar.

Tente ficar em contato com sua experiência à medida que a expressa. Não se apresse com a persuasão, justificativa, defensiva ou solução de problemas, pois isso deve ser tratado mais tarde, se for o caso.

Seja direto e vá ao ponto; quando as pessoas falam verdadeiramente com o coração, muitas vezes dizem o que precisa ser dito em alguns minutos.

Continue voltando ao ponto essencial para você, seja ele qual for, especialmente se a outra pessoa tentar mudar de assunto.

Permita que outros aspectos ou camadas mais profundas do que está em seu coração apareçam enquanto você fala. Você não precisa saber tudo o que vai dizer antes de começar a falar.

Sinta-se à vontade para parar se a outra pessoa simplesmente não estiver pronta para ouvi-lo; talvez outra hora seja melhor para continuar.

É importante recordar que o maior objetivo de agir com e falar com sinceridade não é fazer a outra pessoa mudar, mas sim expressar o que você sente.

Como atrair verdadeiros amigos

Reprodução / Giphy

Para o Dr. Alex Lickerman, a melhor maneira de atrair amigos sinceros e verdadeiros é se tornando um:“Uma das minhas citações favoritas vem de Gandhi: 'Seja a mudança que você deseja ver no mundo.' Seja o amigo que você deseja ter. Todos nós tendemos a atrair para nossas vidas pessoas cujo caráter reflete o nosso”, explica.

O profissional esclarece que ninguém precisa se transformar no que acha que os outros achariam atraente. O caminho é se manter mais próximo daqueles que possuem interesses em comum.