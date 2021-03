Os signos do zodíaco que podem entrar em contato com o passado esta semana

Durante a terceira semana de março de 2021, alguns signos do zodíaco podem entrar em contato com pessoas do passado que retornam de alguma forma para as suas vidas.

Confira aqueles que são mais propensos:

Áries

Aqueles que foram embora podem voltar a dar as caras, mostrando que mudaram suas atitudes e pedindo uma nova chance. A intuição é o que irá ajudar na tomada de decisões, mas o desequilíbrio emocional deve ser cuidado para não motivar atitudes pouco benéficas. Tenha empatia e não volte a entrar em ciclos de traições. Busque harmonia nos seus relacionamentos.

Touro

Reencontros inesperados com pessoas do passado podem acontecer durante esta fase. Lembre-se de se distanciar dos laços dolorosos que são mantidos apenas pelo apego. Não deixe que apenas a paixão o guie e pense também nas consequências dos seus atos. Descanse sua mente para escolher os melhores caminhos.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Gêmeos

Notícias sobre um amor do passado podem chegar de forma inesperada ou ser acompanhadas de um pedido de desculpa. Isso pode causar alguns transtornos em situações sentimentais e é importante resolver as pendencias com muita compreensão, buscando a harmonia e reflexão.

Câncer

Pessoas do passado podem voltar a se comunicar com você. É preciso lidar com isso de forma relaxada e não permitir que sua paz interior seja diminuída. Chegou a hora de colocar o amor próprio em prioridade e fechar ciclos que já não permitem sua felicidade completa. Lembre-se que quando você se acalma e aumenta o autocuidado, novas oportunidades são atraídas.

Sagitário

Momento de muita intuição e revelações sobre relacionamentos. Alguém do passado pode reaparecer e a nostalgia pode voltar a desequilibrá-lo, por mais que tudo seja diferente. É importante tomar cuidado com as ilusões e não permanecer em encruzilhadas que podem prejudicá-lo. Aprenda a descobrir os sinais do universo.