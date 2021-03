Ácido Hialurônico: como usar? Te indicamos produtos “made in brazil”

Os primeiros sinais de envelhecimento da pele aparecem em torno dos 29 e 30 anos, mas quando são mais visíveis é a partir dos 34 anos.

O ácido hialurônico é uma substância bastante presente no nosso corpo, mas é a partir dos 40 anos que a produção congênita passa a ser interrompida. Nesse caso, a reposição é essencial para preservar a firmeza e a nutrição da pele. Essa reposição pode ser feita tanto por aplicação de produtos diretamente ou pela injeção da substância na pele.

“Ele (o ácido hialurônico) é uma molécula, um polissacarídeo que está presente na pele, nas articulações e em muitos outros lugares do nosso corpo. A ação do ácido hialurônico é proporcionar sustentação e hidratação à nossa pele. Com o passar dos anos perdemos ácido hialurônico e por isso surgem rugas, depressões e sulcos na pele”, explica a médica espanhola Beatriz Beltrán, especialista em medicina interna e nutrição, em entrevista ao portal Trendencias.

Leia mais:

Além disso, o ácido hialurônico consegue atrair as moléculas de água, por isso tem alto potencial hidratante para a pele. Ele atua também na diferenciação celular e é justamente por esse motivo que auxilia na remodelação dos tecidos e na regularização da cicatrização. Cerca de 60% dessa substância no nosso corpo está na pele, preenchendo os espaços entre as células e mantendo-a firme e lisa.

Produtos nacionais

Como todos os dias estamos expostos a agentes externos e internos que incentivam a produção de radicais livres, a nossa pele pode envelhecer de forma precoce. O sol, a poluição, a má alimentação e o estresse são alguns desses fatores. Para se proteger desses efeitos, os dermatologistas aconselham a utilização do ácido hialurônico com substância antioxidantes, como água termal e vitamina C.

O Boticário lançou, no final de 2020, uma linha de cuidados com a pele. A Botik tem, entre outros produtos, um hidratante (versão gel e creme) enriquecido com ácido hialurônico. Além disso, a linha também apresenta um sérum para uso diurno.

A Vult também investiu nesse ativo e criou um sérum preenchedor. O produto pode ser aplicado da rotina de skincare noturna ou diurna.

*Para saber qual é o tratamento ideal para a sua pele, consulte sempre seu dermatologista.