Nova atualização do Google Chrome corrige segunda falha zero‑day reportada desde março

No início de março, o Google lançou a versão 89.0.4389.72 do Google Chrome e poucos dias depois lançou a versão 89.0.4389.90 para a versão desktop para Windows, Linux e Mac, de acordo com informações da ESET.

Para esta última versão, a empresa corrigiu uma nova vulnerabilidade zero-day, registrada como CVE-2021-21193, e, além disso, informa que está ciente da existência de um exploit que está sendo usado ativamente.

Como detalhado, na atualização anterior, o Google corrigiu 47 vulnerabilidades, incluindo a CVE-2021-21166, enquanto nesta atualização a empresa corrige apenas cinco vulnerabilidades.

No caso da falha zero-day corrigida nesta última atualização, a vulnerabilidade foi classificada como de alta prioridade e é uma vulnerabilidade do tipo “use after free” no mecanismo de renderização de código aberto conhecido como Blink.

Ainda de acordo com as informações, a recomendação é que todos os usuários do Google Chrome possam atualizar o navegador para a versão mais recente o mais rápido possível.

Com informações da ESET

LEIA TAMBÉM: