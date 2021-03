Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 15 a 19 de março de 2021

Mais uma semana chegou e já estamos no meio do mês! Aqui você pode conferir o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Veja tudo o que pode rolar entre 8 e 12 de março de 2021:

Áries

Comece uma grande fase em sua vida. Seu melhor dia é 17 de março e você terá muita sorte em tudo o que se propor a fazer. No local de trabalho, você terá novos colegas que servirão de apoio e deve aceitar ajuda.

Você compra uma passagem em breve. Você deve pagar as suas dívidas e deixar de lado vícios como o álcool, pelo menos por um tempo para desintoxicar seu corpo e ter as melhores energias.

No amor, alguém do signo de Aquário ou de Virgem pode procurá-lo para alar de sentimentos. Momento de ser perseverante com tudo, inclusive com o cuidado da sua saúde.

Tente relaxar e melhorar seus problemas nervosos. Seus números da sorte são 09 e 21. Sua cor é o vermelho. Não desista de aprender novos idiomas.

Touro

Semana de muitas atividades importantes em sua vida e você decide colocar tudo em ordem ao seu redor. Tenha cuidado com o que você fala e tente não se meter em fofocas.

Procure não ser inocente e confiar nas pessoas certas. Por fim, o amor de que você tanto deseja para ser feliz e ficar em paz chegará em breve. Os raios de sol ajudam a melhorar suas energias.

Você terá muito trabalho esta semana e seu chefe pode fazer cobranças; procure não brigar e cumprir tudo o que exigem.

Você é o mais forte dos signos do zodíaco e não deve temer a liderança ou o destaque trazido pelo crescimento pessoal; eles o ajudarão a ter mais sucesso em tudo o que se propor a fazer. Seus números da sorte são 03 e 28.

Gêmeos

Uma semana de muito pensamento no seu trabalho. Você pode decidir mudar de vida e busca um projeto de trabalho mais alinhado com a sua carreira.

Amigos o procuram para dar uma notícia ou fazer um convite. Tenta ficar ao ar livre para renovar suas energias, mas com responsabilidade. Dedique-se a melhorar sua saúde cuidando da alimentação e livrando o corpo das impurezas dos vícios, principalmente o álcool.

No trabalho, haverá mudanças muito fortes ao seu redor. Você manda algo para o conserto. Cuide do seu carro. Você faz um curso e deve sempre usar seu tempo para fazer coisas produtivas.

Alguém da família pode ficar doente e será apoiado. Você terá sorte com os números 06 e 54.

Reprodução / Giphy

Câncer

Semana de muito trabalho e supervisão. Tome muito cuidado com seu desempenho para não ter problemas. Será uma semana para relembrar muito às pessoas que não estão mais com você; medite, faça uma oração e fique em paz.

Um compromisso importante chegará e pode ser com seu parceiro. Você terá sorte no dia 16 de março; use roupas leves e se mantenha positivo para que a sorte dure mais. Lembre-se de não emprestar dinheiro se não tiver certeza de que receberá de volta.

Seus números da sorte são 04 e 29. Cuide bem da sua pele ou tente não tomar muito sol. O amor próprio é mais importante do que nunca.

Leão

Semana de ficar mais calmo e ver que os tempos ruins ficaram para trás. Lembre-se que o seu signo está com a sua energia completamente renovada.

Agora você está pronto para aconselhar e orientar a todos ao seu redor. Você recupera o amor perdido e será uma semana muito apaixonante. A sorte chega até você com os números 09 e 31.

Cuide das dores no corpo e nas costas e tende descobrir como melhorar isso. Descanse melhor em suas noites e relaxe mais profundamente; a meditação pode ajudar.

Férias podem chegar. Pessoas o procuram. Evite brigas com seu parceiro, pois em alguns dias as energias estarão muito agitadas.

Virgem

Semana de muita sorte e metamorfoses em sua energia. Serão dias movimentados e reuniões que anunciam algumas mudanças. Você saberá de uma gravidez familiar que trará muita felicidade.

Um amor do passado o procura para fechar o círculo ou pagar uma dívida. Você terá uma nova atitude em relação às questões amorosas e um amor do signo de Câncer ou Áries chegará na sua vida.

Procure cuidar bem da sua saúde e continue se exercitando para se sentir bem. Não pense muito nas necessidades dos outros e tente se colocar em primeiro lugar. Você terá sorte com os números 02, 19 e 88.

Libra

É hora de decidir crescer como pessoa e a indecisão para poder alcançar triunfos no trabalho. Você é uma pessoa muito gentil e caridosa, mas deve aprender a administrar melhor suas finanças para não ficar sem dinheiro.

Casais podem conversar sobre passos importantes como o casamento ou morar juntos. Você ajuda um amigo com um problema de separação. Você organiza os documentos.

Continue cuidando da saúde e alimentação. Você terá sorte na segunda-feira com os números 01 e 78. Lembre-se que não somos perfeitos e erramos, por isso tente se desculpar com as pessoas que magoou.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Semana para começar a se renovar completamente em muitos aspectos, especialmente no ambiente de trabalho. Você faz pagamentos de dívidas ou organiza assuntos pendentes.

Procure dormir mais à noite e desligue o celular; é importante ter o descanso adequado. Cirurgias saem como o esperado. Você manda consertar seu carro e pode precisar viajar.

Seus números da sorte são 01 e 29. Tente usar azul e roupas leves para que sua energia cresça mais. Uma mensagem chegará e o deixará pensativo.

Sagitário

Semana de estar com muitos projetos atrasados. Por isso, tente não se desesperar para não ter problemas com os chefes da sua empresa. Seu signo é muito impulsivo e deve pensar antes de falar.

Cuide melhor da alimentação para ter mais saúde. Em 17 de março, retire do armário tudo o que não usa para que possa renovar suas energias.

Você terá problemas com seu parceiro por causa do ciúme e deve manter a calma. Os sagitarianos solteiros podem encontrar alguém em busca de algo mais sério. Seus números da sorte são 13 e 29.

Capricórnio

Semana de estar com toda a força para sair de problemas pessoais ou no trabalho. Lembre-se que o seu signo é muito rancoroso e isso te faz ter dificuldades na sua vida pessoal, por isso aprenda a abrir mão do que não era para ser. Seja uma pessoa melhor.

Você recebe uma proposta importante. Mudanças acontecem em sua casa. Tenta cuidar mais da saúde e principalmente dos seus pulmões. Não brigue com seus pais ou pessoas queridas e tente resolver qualquer mal-entendido.

Seus números da sorte são 04 e 39. Você pode fazer uma compra pensando na saúde. Confie e seja otimista.

Aquário

Uma semana de muita renovação, na qual você terá a oportunidade de conhecer pessoas muito importantes. Tenha cuidado com as costas e os joelhos e tente não se machucar durante o exercício.

Você é muito carismático e engraçado o que atrai pessoas que o apreciam. Você saberá do nascimento de um bebê ou pode dar ajuda moral e financeira a um membro da família.

Reuniões de última hora anunciam algumas mudanças no trabalho. Alguém no trabalho pode estar se se apaixonando por você, então deixe todas as coisas ​​claras.

As energias mais fortes e positivas estarão ao redor do seu signo em 18 de março. Um amor do signo de Áries ou Câncer irá procurá-lo e pode fazer sobre um relacionamento. Seus números da sorte são 14 e 29.

Peixes

Semana de muitas mudanças em sua vida pessoal e fechamento dos ciclos de energia negativa. Beba muita água e tome banhos para purificar as energias.

Nos negócios, procure não se associar a amigos e contrate profissionais. Você planeja uma viagem ou passa momentos felizes com o parceiro.

Seja mais detalhista com quem ama para não deixar o relacionamento cair na monotonia. A sorte chega esta semana com os números 03 e 29. Organize todos os documentos importantes de trabalho.