Com importante mudança, WhatsApp vai permitir que usuários acelerem velocidade de áudios no app

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em um novo recurso que será liberado em breve para os usuários.

De forma fácil, o app está finalmente testando uma opção para alterar a velocidade de reprodução de mensagens de voz.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o novo recurso está em desenvolvimento atualmente.

Diferente da limitação atual dentro do app, o usuário terá uma opção para alterar a velocidade de reprodução de áudios.

Como revelado, a novidade estará disponível em uma atualização futura para os sistemas Android e iOS.

Ainda de acordo com as informações, as capturas de tela serão publicadas em breve quando disponível em uma versão beta futura. Confira:

WhatsApp is finally testing an option to change the playback speed for voice messages. 🔥

This feature is under development and it will be available in a future update for iOS and Android.

Screenshots will be published here on @WABetaInfo when available in a future beta build.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 11, 2021