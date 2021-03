Netflix testa recurso para acabar com contas compartilhadas

O empréstimo do login da Netflix para amigos e familiares fora de sua casa pode estar com os dia contados.

De acordo com o jornal The Sun, usuários da plataforma no Reino Unido que compartilham senha disseram que se depararam com uma tela diferente ao tentar acessar o serviço de streaming. Ela dizia: "Se você não mora com o proprietário desta conta, precisa de sua própria conta para continuar assistindo."

Na tela, o usuário pode ainda fazer a verificação de sua identidade por email, texto ou celular e ainda fazer a verificação mais tarde. Há ainda um convite para quem não é assinante fazer a assinatura gratuita por 30 dias.

Reprodução

Segundo a Netflix, esse teste foi desenvolvido para garantir que as pessoas que usam o serviço são as autorizadas.

A empresa está cada vez mais preocupada com o compartilhamento de contas entre terceiros, prática que tem crescido muito e afeta diretamente o bolso da plataforma.

De acordo com os termos de serviço da Netflix, as senhas da conta "não devem ser compartilhados com pessoas fora de sua casa".