WhatsApp: quatro novos recursos em desenvolvimento e que serão liberados muito em breve

O app de mensagens WhatsApp completou no mês de fevereiro 12 anos de funcionamento. Atualmente, são mais de dois bilhões de usuários no aplicativo, sendo um dos mais populares do mundo.

No momento atual, a plataforma trabalha em novas funções. E pelo menos quatro novos recursos em desenvolvimento serão liberados em breve para os usuários. Confira todos os detalhes:

Mensagens temporárias

O aplicativo apresentou recentemente, para os usuários da plataforma, o recurso de "mensagens temporárias". Com a novidade ativada, as novas mensagens de uma conversa desaparecerão após 7 dias.

Agora a plataforma está testando a capacidade de definir “mensagens temporárias” com um prazo de apenas 24 horas, como revelado pelo site especializado WABetaInfo.

Ainda não existe data prevista da novidade ser liberada para os usuários. A modificação deve estar disponível para Android e iOS.

Mensagens arquivadas

O aplicativo está preparando uma atualização que traz uma nova experiência para “mensagens arquivadas”.

Com a função, quando o usuário receber uma mensagem de chats arquivados, eles não serão mais desarquivados automaticamente.

Diferente do que acontece atualmente, todas as notificações de bate-papos arquivados serão silenciadas automaticamente.

Reprodução

Fotos no WhatsApp

Um mega também recurso vai mudar, muito em breve, a forma de como enviar fotos pelo aplicativo de mensagens.

O WhatsApp está trabalhando na autodestruição de fotos em uma atualização futura para Android e iOS.

Como revelado, fotos autodestrutivas não poderão ser exportadas do app. A novidade seria o mesmo conceito do 'Instagram Direct'.

Vários dispositivos

Como já revelado anteriormente, o aplicativo WhatsApp testa uma função que permite 4 dispositivos conectados na mesma conta simultaneamente.

A novidade será liberada para os usuários dos sistemas Android e iOS. No entanto, ainda não está totalmente claro como a função vai funcionar.

Uma possível captura sobre a tela de login também foi divulgada. Apesar do avanço, ainda não existe data prevista para o lançamento da novidade. Confira:

WABetaInfo

LEIA TAMBÉM: