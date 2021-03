Os signos do zodíaco que mais valorizam a boa comunicação no relacionamento

Muitas coisas são valorizadas em um relacionamento, mas alguns signos do zodíaco consideram que a forma de transmitir o que sente e pensa pelas palavras é uma das coisas mais importantes.

Confira aqueles que prezam a boa comunicação no relacionamento:

Reprodução / Giphy

Gêmeos

O terceiro signo do zodíaco pode conservar sua leveza e vontade de se divertir sem importar a idade, mas no relacionamento ele prefere manter uma boa comunicação e esclarecer as coisas. O geminiano não gosta de entrar em dramas e indiretas, tentando sempre manter conversar que cheguem a algum lugar e ajudem o casal a ficar bem.

Libra

Além de seduzir e conquistar, o libriano sabe que para manter a tranquilidade do coração, é necessário conversar de forma sincera. Este signo valoriza muito quem mantém a boa comunicação sem precisar entrar em confrontos ou guardar o que sente até explodir. Ele acredita que tudo pode ser resolvido com calma, atenção aos detalhes e empatia.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Aquário

Seja no amor ou na amizade, o aquariano sabe que é importante manter uma boa comunicação, por mais que os assuntos tratados sejam difíceis. Este signo gosta de estabelecer conexões sinceras e tem muita criatividade na manga para ajudar o outro a ouvi-lo. Algumas vezes, pode acabar falando muito e ouvindo pouco, mas quando é mais maduro encontra harmonia nesse sentido.