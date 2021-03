Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 12 a 14 de março de 2021

O segundo fim de semana de março de 2021 chegou e as previsões podem surpreender todos os signos do zodíaco. Confira o horóscopo para os próximos dias:

Áries

Uma energia forte e poderosa pode ajudar a levar objetivos a diante da melhor forma. A sorte chega com os números 05 e 66; na sexta-feira e o domingo chegam boas notícias.

A verdade sobre os sentimentos é revelada e isso o ajuda deixar para trás o que já não traz felicidade. Pessoas mais compatíveis no amor devem entrar em sua vida.

Você recebe um convite para fazer uma viagem no final do mês. Você se desfaz do que já não precisa e renova as energias.

Uma proposta de um novo negócio ou trabalho pode ser muito positiva. Um encontro com algumas pessoas será divertido. Seja forte e inicia mudanças sem medo.

Touro

Momento de muita proteção, o que o ajudará a ter mais alegria e liberdade para viver, especialmente nos relacionamentos pessoais.

Tenha pensamentos mais positivos para atrair a sorte e oportunidades. Evite apenas exagerar na hora de comprar para tentar impressionar com coisas materiais.

A sorte chega neste sábado e seus melhores números são 00 e 21. Um novo amor chegará e pode ser dos signos de Peixes, Escorpião ou Câncer. Se aproxime de quem é compatível com você.

Cuidado com os problemas de saúde, especialmente vírus e problemas estomacais; tenha atenção com os alimentos que ingere. Evite entrar em rivalidades que apenas tiram seu equilíbrio e atrapalham o foco.

Gêmeos

Momento de proteção nos assuntos amorosos e vida financeira, o que o ajuda a tomar boas iniciativas. Surpresas na família e uma gravidez pode ser descoberta. Burocracias são finalizadas.

Os solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Áries, Leão ou Sagitário, mas é importante manter a calma e deixar fluir. Evite comprar coisas desnecessárias.

É melhor cuidar da saúde para se sentir melhor e ter mais energia. A sexta-feira é seu melhor dia e seus números são 23 e 40, jogue-os na sexta-feira, o que será um golpe de sorte para você.

Chegou a hora de não ser tão drástico nas decisões de vida e começar a cumprir algumas promessas. Mantenha o equilíbrio e não se descontrole.

"Momento de transformação e força para todos"

Câncer

O carisma aumenta e seu bem-estar em situações familiares também. Pode ser um momento de respiro e reflexão sobre o que você realmente deseja. Hora de superar questões difíceis do trabalho e problemas emocionais.

Muita energia boa ao seu redor dará força. Apenas tente não falar sobre suas conquistas e planos futuros para não atrair a inveja de alguém que é pouco sincero.

Os números da sorte são 07 e 66 e seu melhor dia é o sábado. Tenha cuidado com os problemas que podem surgir por conta do ciúme e desconfiança, principalmente na vida amorosa.

É melhor dialogar sem causar mais conflitos. Portanto, use sua reflexão e intuição para agir da melhor forma.

Leão

Fase para seguir em frente em sua vida profissional e ultrapassar os obstáculos que possam derrubar suas aspirações. É muito importante cuidar da saúde física e mental, pois um novo ciclo está se iniciando em sua vida.

Tenha cuidado com vícios e principalmente com a ressaca moral que pode surgir por meio de atitudes impulsivas. Evite se envolver em triângulos amorosos e traições.

Alguns relacionamentos podem ser repensados e chegam ao fim. Busque pessoas mais compatíveis e tenha cuidado com as fofocas de pessoas que desejam se meter na sua vida amorosa.

Boas notícias de amigos o deixam alegre. Você terá sorte no sábado com os números 08 e 51.

Virgem

Momento de proteção e sucesso em tudo relacionado ao trabalho e projetos econômicos. Um caminho com abundancias e prosperidade pode ser iniciado.

Cuide melhor da sua saúde e alimentação para ter mais energia positiva. Fim de semana de pressa em resolver problemas ou organizar documentos.

Uma viagem pode ser planejada. Um parente ou amigo o procura para pedir um conselho e pode ser relacionado a separação. Sábado é o seu melhor dia e seus números são 13 e 42.

No amor, é preciso seguir em frente sem medo e com a decisão de não repetir os mesmos erros do passado. É hora de se movimentar.

Libra

Dias que podem trazer alegrias e surpresas no amor. Uma pessoa especial pode finalmente entrar na sua vida ou sentimentos são revelados.

Momento de pensar no futuro do trabalho e pesquisar sobre cursos que possam ajudá-lo. Você pode receber convites especiais. Tenha atenção com a sua saúde e se cuide mais.

Seu melhor dia é o domingo e seus números da sorte são 02 e 19. Um amor do passado pode procurá-lo, mas é melhor encerrar esta história, principalmente se algum dos dois já está comprometido.

Comece a conhecer pessoas que sejam livres e mais compatíveis com você. No trabalho, uma nova oportunidade ou ascensão será muito positiva.

Escorpião

Você terá muita força para ultrapassar qualquer obstáculo que apareça na tua vida, não se entregando a nada ou a ninguém sem lutar.

A liderança pode aumentar e ajudá-lo principalmente no trabalho; apenas tenha humildade e evite ser impetuoso em momentos que não são oportunos.

A proposta de um melhor emprego e oportunidade de novos começos irá chegar. São três dias de sorte e oportunidades.

Tenha cuidado com os vícios e principalmente com o álcool para não ter ressacas morais depois. Evite discussões com seu parceiro.

Seu melhor dia é o domingo e seus números são 33 e 29. Boa hora para mudar de visual.

Sagitário

Momento de proteção e maior segurança para decidir o que você deseja para o futuro. Novas oportunidades na vida profissional e no amor irão surpreendê-lo em breve.

Evite ser dramático e abra seu coração para o amor verdadeiro que pode chegar por alguém do signo de Áries, Leão ou Sagitário. Pessoas se comunicam com você. Acredite no seu potencial de conseguir o que quer.

Boas notícias chegam por meio de amigos ou colegas de trabalho. Algo do passado é resolvido da melhor forma. Seu melhor dia é o domingo e seus números são 39 e 4.

Capricórnio

Problemas ou dificuldades do passado são finalmente resolvidos. A vida pode começar a se movimentar positivamente nos estudos, trabalho e na saúde. Seu poder de atrair o que pensa aumenta.

A sorte aumenta na sexta-feira e seus números são 03 e 27. Você recebe um convite. É melhor ter cuidado com ir sozinho a locais escuros.

Tente controlar seus impulsos e raiva; prefira ficar calmo e não deixe que o passado o tire do sério. Aproveite os momentos positivamente.

Aquário

A tranquilidade pode chegar para alguns assuntos que estavam tirando a sua paz. É hora de transformar em algo positivo aquilo que o estava deixando nervoso. Cuide do seu equilíbrio emocional e saúde física e mental com responsabilidade.

A vida financeira tende a melhorar e é preciso evitar gastos desnecessários; reflita sobre o que é realmente importante.

Fim de semana para relaxar e amigos podem fazer convites divertidos. A sorte chega com os números 12 e 17 e seu melhor dia é o sábado. Reformas ou consertos são feitos em casa.

No amor, algumas atitudes devem ser tomadas e sua intuição aumentará bastante; busque esclarecer as coisas.

Peixes

A proteção aumenta e sua sorte também; bom momento para fazer desejos. Seu melhor dia é o domingo e seus números são 25 e 40. Uma viagem pode ser planejada.

Uma oportunidade importante pode surgir no trabalho. Apenas tenha cuidado e evite compartilhar seus sucessos com quem pode ter intenções ruins e transmitir inveja. Seja discreto.

Amigos podem procurá-lo e você recebe um presente que não esperava. Tenha cuidado com problemas de pulmão e seja mais atento com a sua saúde.

Uma relação amorosa pode fluir da melhor forma. Você lutará por algo e conseguirá vencer; aposte na intuição e na sua capacidade de compreender as situações.