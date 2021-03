WhatsApp trabalha em nova função que deve criar polêmica entre os usuários do app

O aplicativo WhatsApp apresentou recentemente, para os usuários da plataforma, o recurso de "mensagens temporárias". Com a novidade ativada, as novas mensagens de uma conversa desaparecerão após 7 dias, como detalhado pelo blog oficial da plataforma.

Nas conversas individuais, ambos os participantes podem ativar ou desativar as mensagens temporárias. Já nos grupos, somente os admins têm esse controle.

A princípio, as mensagens temporárias desaparecem após 7 dias. Além disso, outra importante também mudança deve ser implementada pelo app muito em breve.

A plataforma está testando a capacidade de definir “mensagens temporárias” com um prazo de apenas 24 horas, como revelado pelo site especializado WABetaInfo.

Como detalhado pela página, o aplicativo WhatsApp está atualmente testando a validade diferente e este teste está em desenvolvimento.

A mudança ainda não existe data prevista para ser liberada para os usuários. Ainda de acordo com as informações, a modificação deve estar disponível para Android e iOS. Veja:

To avoid misinformation, WhatsApp already supports disappearing messages since a few months: check out Contact/Group Info. If you enable this feature, messages disappear after 7 days. WhatsApp is currently testing a different expiration now and this test is under development. https://t.co/sIxCPoYXEu

Um novo recurso do aplicativo, para evitar mensagens indesejadas, também deve agradar os usuários da popular plataforma.

Como detalhado nesta semana pelo Metro World News, o aapp está preparando uma atualização que traz uma nova experiência para “mensagens arquivadas”.

Com a função, quando o usuário receber uma mensagem de chats arquivados, eles não serão mais desarquivados automaticamente.

Diferente do que acontece atualmente, todas as notificações de bate-papos arquivados serão silenciadas automaticamente.

A novidade seria de ativação opcional e estará disponível em uma atualização futura para Android e iOS. Confira postagem:

WhatsApp is preparing an update that brings a new experience for your Archive: when you receive a message from archived chats, they won't be unarchived anymore.

This is optional.

It will be available in a future update for iOS and Android.

2.21.50.11: https://t.co/ULD64epEoY pic.twitter.com/5tziOefkb5

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 5, 2021