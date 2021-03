LBFF: rodadas decisivas da Liga Brasileira de Free Fire acontecem neste fim de semana

Acontecem neste fim de semana, dias 13 e 14 de março, e excepcionalmente na segunda-feira (15), as rodadas decisivas da Liga Brasileira de Free Fire 4 Série A (LBFF 4).

As 18 equipes que integram a elite do Free Fire no país estão na disputa por uma das doze vagas para a Final, marcada para 20 de março.

De acordo com informações divulgadas pela Garena, a premiação total da Liga Brasileira 4 é de R$ 745 mil.

Já anotou no seu freechário os dias e horários da Super Semana da #LBFF? Não perde tempo e já coloca lembrete, bota alarme pra tocar! Vai ser time brigando pra não cair, time querendo entrar no G12… vai ser fogo no parquinho!! 🥵🔥 pic.twitter.com/L69PMzpuIY — Free Fire Esports Brasil – #LBFF (@FFesportsBR) March 11, 2021

A Super Semana da LBFF 4 terá partidas às 13h no sábado e domingo, com transmissão ao vivo no YouTube, na BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena, e na Loading.

Como revelado, na segunda-feira (15), as transmissões serão pelo YouTube e BOOYAH!, a partir das 18h, e no Loading às 19h.

“Com seis quedas em cada dia de competição, entre os mapas de Bermuda, Kalahari e Purgatório, as partidas seguem o mesmo sistema de pontos corridos de edições passadas, mas com uma quantidade diferente de pontos atribuídos por abate e posição”, completou.

Com informações da Garena

