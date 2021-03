Risoto de parmesão com toque de chef

Fácil de fazer. Chef à frente do Nattu, em São Paulo e no Rio, e da Lowko Sorvete, Izabela Dolabela ensina um prato refinado (e prático!) para fazer em casa e animar essa quarentena

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Ingredientes:

Risoto:

1 xícara de arroz arbóreo

1 litro de caldo de legumes

1/2 xícara de vinho branco

1 cebola pequena

2 colheres de sopa de manteiga

1 burrata

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de queijo parmesão

Sal e pimenta do reino à gosto

Salsinha à gosto

Caldo de Legumes:

1 cebola

2 dentes de alho

1 alho poró (folhas)

1 cenoura

2 folhas de louro

1 ramo de salsinha

Pimenta do reino

Tomate Confit:

500gr de tomate cereja

2 dentes de alho

150ml de azeite de oliva

1 ramo de alecrim

50ml de aceto balsâmico

Sal e pimenta do reino à gosto

Preparo:

Caldo:

Prepare o caldo: em uma panela grande, junte todos os ingredientes, tempere com uma pitada de sal e pimenta do reino, cubra com 2 litros de água deixe ferver por pelo menos 1 hora.

Tomate Confit:

Em um refratário coloque os tomates higienizados, os dentes de alho picados grosseiramente e os ramos de alecrim. Regue com azeite, tempere com sal, pimenta e o aceto balsâmico.

Asse em fogo baixo (180°C) por aproximadamente 40 min.

Risoto:

Em uma panela, coloque a manteiga e um fio de azeite para suar a cebola. Quando estiver transparente, acrescente o arroz arbóreo e mexa para que ele fique bem envolvido com a manteiga, por cerca de 2 minutos.

Junte o vinho e deixe reduzir. Quando reduzir quase que totalmente o caldo, comece a incorporar o caldo de legumes, concha por concha, sempre mexendo. Isso faz com o que o arroz solte amido, deixando o risoto mais cremoso e também faz com que ele absorva mais os sabores do caldo, tornando o mais saboroso.

Quando chegar ao ponto ideal, desligue o fogo, coloque o queijo e mexa bem, acerte o tempero com sal e pimenta.

Finalize com o tomate confit, a burrata e sirva.