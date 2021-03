O aviso para cada signo na semana de 8 a 14 de março de 2021

Durante a segunda semana de março de 2021, cada signo do zodíaco pode levar em conta um aviso que será importante para superar ou evitar conflitos. Confira quais são:

Áries

Momento de não dar ouvido a fofocas e se preocupar com quem o ama e apoia. É importante colocar os pés no chão para pôr tudo em ordem.

Touro

Momento de se distanciar de pessoas negativas e buscar a união com quem é feliz; deixe os sentimentos bons guiá-lo. Lembre-se de não se deixar levar pela opinião de qualquer um.

Gêmeos

Momento de procurar respostas dentro de si e evitar se angustiar com o que fica instável. Cumpra suas tarefas para evitar problemas.

Câncer

Momento de chegar a acordos e ajudar quem precisa. Não tema as mudanças e evite entrar em discussões, pensando sempre muito bem antes de falar.

Leão

Tenha perseverança e seja verdadeiro para afastar quem não possui boas intenções. Fique atento a tudo o que pode abrir novos caminhos na sua vida.

Virgem

Hora de olhar para a saúde com mais atenção para ter energia e realizar as coisas que você almeja. Verifique bem tudo o que for assinar.

Libra

Abra os olhos para ver tudo com clareza, inclusive seus sentimentos. É hora de crescer e buscar a estabilidade.

Escorpião

Hora de discutir menos e resolver mais; ser autoritário não levará a nada. Sinais importantes podem chegar e é preciso estar atento.

Sagitário

Cuidado extra com as fofocas e com os inimigos que podem conviver com você. Não tenha medo de mudar e se movimentar para algo melhor; seja muito inteligente.

Capricórnio

Você sempre consegue superar, especialmente quando visualiza novas ideias e oportunidades. Não se limite e acredite muito na própria capacidade.

Aquário

Momento de ser muito seguro de si e se acalmar diante dos desafios para tomar boas decisões. Evite as discussões e saiba que você tem o poder de dar a volta por cima.

Peixes

Evite falar coisas comprometedoras no trabalho e encontre a força que precisa em si mesmo. Nos relacionamentos, é importante se permitir amar e ser amado.