Ana Maria Braga ensina a fazer Fusilli com Molho Caesar

A receita ensinada pela apresentadora Ana Maria Braga no programa ‘Mais Você’ desta quarta-feira e um Fusilli com Molho Caesar, prato sofisticado que mistura a massa com o famoso molho da salada.

É um prato que leva queijo, bacon e suco de limão e apesar de ter sido feito com o fusilli, pode ser adaptado com qualquer outro estilo de massa que tenha o mesmo tempo e cozimento.

De acordo com a Ana Maria Braga, é um prato que cai bem no almoço ou no jantar com a família. O resultado é um prato aromático e delicioso, que pode ser degustado com uma boa taça de vinho tinto.

Confira os ingredientes do famoso Fusilli ao molho Caesar da Ana Maria Braga.

1 fio de óleo

250 gramas de bacon picadinho

500 gramas de macarrão fusili

2 colheres de sopa de alho picadinho

1 litro de água fervente

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

2 filés de aliche

6 gemas

2 colheres de sopa de mostarda

100 gramas de queijo parmesão ralado fino

1 colher e meia de sopa de suco de limão

2 fatias de pão de forma cortados em cubo (croutons)

Raspas de 2 limões

Reprodução / Tv Globo

Veja como fazer o prato

-Frite o bacon picadinho até ficar crocante em uma panela com pouco óleo e reserve.

– Aproveite a gordura do bacon na panela, acrescente 500 gramas de macarrão fusilli, 2 colheres de sopa de alho picador e deixe dourar levemente. Em seguida, cubra com 1 litro de água fervente

– Tempero com sal e pimenta-do-reino, tampe a panela e deixa cozinhar por 7 minutos

– Em uma tigela, misture os dois filés de aliche, 6 gemas, 2 colheres de sopa de mostarda e 100 gramas de queijo parmesão ralado. Misture bem.

-Após 7 minutos de cozimento, apague o fogo e acrescente o conteúdo da tigela com o macarrão cozido, mexendo sem parar

-Acrescente 1 colher e meia de sopa de suco de limão e continue mexendo. Se a mistura ficou muito espessa, pode colocar mais um pouco de água fervente

-Sirva o macarrão, sem esquecer de jogar os cubos de bacon que estavam reservados em cima. Pode acompanhar também crouton na manteiga. Use as raspas de limão para enfeitar o prato.