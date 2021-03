Cibercriminosos estão explorando nova vulnerabilidade zero‑day no Chrome

Cibercriminosos estão explorando uma nova vulnerabilidade zero‑day no navegador Chrome, de acordo com informações compartilhadas pela ESET.

Como revelado, o Google lançou na semana passada uma atualização para o Chrome que corrige uma vulnerabilidade de alta gravidade.

A brecha envolve um componente de áudio do navegador. No total, 47 vulnerabilidades foram corrigidas pelo Google no update mais recente.

Ainda de acordo com as informações, a empresa confirmou a existência de um exploit para essa falha que está sendo usado ativamente.

“Portanto, é recomendável atualizar o navegador o mais rápido possível. Para isso, basta clicar nos três pontos verticais no canto superior direito do navegador e escolher a opção Help > About Google Chrome”, completou.

Com informações da ESET

