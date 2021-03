PlayStation Store: os jogos mais baixados durante o mês de fevereiro de 2021

A Sony divulgou, recentemente, os títulos mais baixados da PlayStation Store (PS Store) do mês de fevereiro de 2021

“As jogadas e os gols mais espetaculares sempre acontecem em FIFA 21, e a nossa comunidade sabe bem disso! Nunca longe do pódio, o jogo de futebol mais uma vez leva o primeiro lugar dos títulos PS4 aqui no Brasil”, informou.

Jogos de PS4

1 FIFA 21

2 Grand Theft Auto V

3 God of War

4 The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

5 NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4

6 Minecraft

7 Red Dead Redemption 2

8 Mortal Kombat 11

9 Batman: Arkham Knight

10 eFootball PES 2021 SEASON UPDATE

11 Need for Speed Heat

12 LEGO Marvel Super Heroes 2

13 Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

14 Tomb Raider: Definitive Edition

15 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

16 RESIDENT EVIL 7 biohazard

17 Resident Evil 6

18 LEGO Jurassic World

19 Watch Dogs 2

20 Gran Turismo Sport

“Em segundo lugar, continuamos a nos divertir com as aventuras fora-da-lei de Franklin, Michael e Trevor, de Grand Theft Auto V”.

Jogos de PS5

1 FIFA 21

2 Mortal Kombat 11

3 Assassin’s Creed Valhalla

4 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

5 Call of Duty: Black Ops Cold War

6 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

7 Immortals Fenyx Rising

8 Demon’s Souls

9 Watch Dogs: Legion

10 NBA 2K21 Next Generation

11 DIRT 5

12 HITMAN 3

13 Godfall

14 Nioh 2 Remastered – The Complete Edition

15 Sackboy: A Big Adventure

16 Borderlands 3

17 No Man’s Sky

18 Madden NFL 21

19 Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

20 Devil May Cry 5 Special Edition

“Fechando o top 3 do PS4, outro título que já nos acostumamos a ver: God of War. Afinal, Kratos e Atreus não podem ficar parados muito tempo, com uma próxima aventura confirmada para o futuro”, completou.

Jogos de PS VR

1 Beat Saber

2 Batman: Arkham VR

3 ASTRO BOT Rescue Mission

4 The Walking Dead Onslaught

5 Job Simulator

6 SUPERHOT VR

7 Until Dawn: Rush of Blood

8 PlayStation VR Worlds

9 Moss

10 Crisis VRigade 2

Além disso, também foram divulgados outros jogos que fazem parte do top 10 de janeiro em várias categorias.

Jogos Gratuitos

1 Call of Duty: Warzone

2 Fortnite

3 Rocket League

4 Vigor

5 Genshin Impact

6 Brawlhalla

7 Apex Legends

8 Rogue Company

9 Destiny 2

10 Warface

Com informações da Sony

