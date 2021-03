Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 8 a 12 de março de 2021

Mais uma semana chegou e você já pode conferir o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco. Confira tudo o que pode rolar de 8 a 12 de março:

Áries

Semana de boas notícias ao seu redor, principalmente no ambiente de trabalho. Você pode mudar de emprego e tudo sairá bem, mas deve ter cuidado com as pessoas que encontra, sejam amigos ou colegas de trabalho, porque nem todos eles desejam o sucesso dos outros de verdade.

Você vai viajar a trabalho e será muito lucrativo. Tenha cuidado com problemas com o açúcar e estômago, pois este será seu ponto fraco. Você terá sorte com os números 03 e 29. Sua cor é o azul.

No dia 11 de março, pense com fé sobre tudo o que você precisa e verá que em breve será atendido. Evite tomar atitudes impulsivas

Touro

Semana de muito trabalho e organização. Burocracias e pagamentos são resolvidas. É hora de tomar cuidado com o estresse e cuidar melhor da saúde.

Não busque um amor que o deixou. Lembre-se que que é importante encontrar a compatibilidade e alguém do signo de Capricórnio, Sagitário ou Virgem pode ser melhor.

Neste 11 de março, usar a cor verdade ajuda a cortar todos os laços negativos; seus números da sorte são 09 e 16. Hora de realizar com sucesso um negócio em mente.

Semana de surpresas para quem tem um companheiro, pois uma gravidez pode ser descoberta. Tome a iniciativa para que as energias positivas estejam do seu lado.

Gêmeos

Esta semana você pode ficar um pouco nervoso e chateado com problemas pessoais, lembre-se de se livrar de todo o negativo se concentrando no que você realmente precisa e verá que a abundância chegará. Não se afete por pouco.

Você vai viajar a trabalho. Dinheiro extra para pagar uma dívida pode chegar, apenas tente ser mais controlado com os gastos.

Seu melhor dia será 11 de março e a sorte vai sorrir para você em todos os sentidos, principalmente no trabalho. Apenas lembre-se de ser discreto com seus planos para não se encher de inveja; o branco ajudará que a sorte fique com você por mais tempo.

Será uma semana de muitos novos e apaixonados amores do signo de Peixes, Áries ou Libra que serão muito compatíveis com você. Tenha cuidado com os problemas renais e procure ir ao médico se tiver sintomas.

Confira mais sobre março de 2021:

Câncer

Semana de sorte para o seu signo. Serão dias de boas notícias relacionadas a trabalhos e novos projetos, apenas tente não falar sobre isso até ser realizado, pois a inveja alheia pode atrapalhar.

Considere fazer um mestrado ou um curso nesses meses, pois aprender sempre o ajudará a crescer como pessoa. Tente não negligenciar seus pais. Cuide das dores de cabeça de estresse e comece uma rotina de exercícios.

Você recebe um dinheiro que não esperava por uma dívida do passado. Planos para viajar em abril com seus amigos podem ser feitos.

No dia 11 de março, seu signo vai entrar em uma nova etapa de aperfeiçoamento pessoal; este será o momento para encontrar o amor verdadeiro e o vermelho ajudará a atrair isso.

Leão

Semana de não confundir as oportunidades que a vida lhe proporciona, principalmente em aspectos profissionais. Você receberá um projeto de trabalho que irá muito bem.

Em 11 de março, um fluxo de energia positiva chegará até você e o branco manterá essa aura de sucesso por mais tempo. Lembre-se de não falar sobre seus planos e seja mais discreto.

Você ganha dinheiro extra com uma venda. Seus números da sorte são 07 e 51. No amor, procure não deixar iludido quem gosta de você.

Mude sua vida! Se não estiver bem em um local, é importante seguir em frente, buscando assim melhores oportunidades de crescimento pessoal. Alguém do signo de Aquário ou Áries está te procurando para ter um relacionamento casual; reflita.

Virgem

Semana de muitas mudanças em sua vida pessoal, você finalmente fecha ciclos de energias negativas e começa a evoluir como pessoa.

Em 11 de março, um fluxo de energia positiva chegará ao seu signo e as estrelas estarão a seu favor em tudo o que você propõe. Cuidado com os problemas de saúde, principalmente dos ossos, lembre-se de ser mais atento com você mesmo.

Seu signo é muito teimoso e de temperamento forte e isso os faz ter problemas constantes com pessoas queridas, por isso não deixe a raiva tomar conta.

Você pode lembrar que às vezes os amigos não são a melhor opção como colegas de trabalho; melhor contratar profissionais. Um amor do passado vai querer voltar para você. A sorte chega a com os números 19 e 80.

Libra

Semana de ficar um pouco mais tranquilo no trabalho. Ponha de lado os pensamentos pessimistas e preencha-se com a sua energia positiva. Bom momento para buscar novas oportunidades na vida profissional.

Em 11 de março, uma fase de transformação na vida financeira começará e será positiva. Por isso recomendo use vermelho e vista algo novo para ter mais sorte.

Não pense mais no que você não fez direito e concentre-se nas suas conquistas, tentando sempre se aprimorar. Cuide dos problemas hormonais e nervosos, para que eles não influenciem tanto na sua vida. Seus números da sorte serão 05 e 41.

No amor você dá muita importância ao que seu parceiro lhe diz; lembre-se que os relacionamentos são para construir e é preciso ter calmo nesse processo para não entrar em conflitos destrutivos.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Uma semana de boas notícias à sua volta, principalmente no trabalho. Você decide agarrar uma boa oportunidade. Tenha cuidado com os problemas pulmonares.

Você recebe um presente que não esperava de um novo amor que o encherá de alegria. A sorte chega com os números 12 e 30. Sua cor será o azul e o melhor dia da semana é 11 de março.

Seu signo possui uma personalidade que pode mudar bastante de uma hora para a outra; estabilize alguns sentimentos ou foque em ajudar também as outras pessoas.

Sagitário

Semana de muito trabalho e de encontros constantes com seus superiores. Cuide dos problemas de saúde, principalmente na região das costas.

Em 11 de março, um novo ciclo começar para o seu signo e o vermelho o ajudará a ter força para renovar as energias. Boa hora para cortar o cabelo.

Cuidado com as fofocas e tente não comentar nada sobre sua vida pessoal e menos sobre seu relacionamento. Você ganha uma surpresa. Seus números da sorte são 25 e 90; tente combiná-los com sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

No amor, se alguém não o valoriza e não quer nada com você, tente parar de ir atrás. Lembre-se que o amor deve ser dado e não forçado. Alguém do signo de Áries, Gêmeos ou Leão virá até você e fará sobre o amor.

Lembre-se que nem tudo na vida é dinheiro e o espírito também é encorajado pela felicidade; cuida da sua mente, coração e espirito.

Capricórnio

Semana de muitas mudanças no seu trabalho. Seu signo está passando por um estágio de instabilidade e você precisa ter mais paciência, pois essas energias logo passarão e você será o mesmo novamente em todos os sentidos.

No amor, você vai continuar com o seu parceiro atual, mas deve evitar ficar confuso e buscar o amor passageiro em outras pessoas ao mesmo que mantém algo sério.

Alguém pode pedir dinheiro emprestado ou ajuda com outra coisa. Você paga dívidas e fica em dia com suas finanças. Seu melhor dia será 11 de março e seus números são 17 e 33; tente usar muito a cor vermelha forte para que sua energia fique mais protegida.

Aquário

Semana de se sentir um pouco sobrecarregado pela carga de trabalho e pressões. Relaxe e organize melhor o seu tempo para que possa fazer tudo da melhor maneira.

Um ente querido pede algo emprestado. Tenha cuidado com dores de cabeça e garganta inflamada; cuide melhor da sua saúde e imunidade. Você recebe dinheiro extra por uma dívida do passado.

Você compra passagens ou planeja uma viagem. Os melhores momentos da sua vida são desfrutados com a pessoa certa.

Você é muito intenso nos negócios e atrai dinheiro. Um projeto de trabalho com muitas mudanças pode ser oferecido a você. A sorte chega em 11 de março com os números 15 e 66.

Peixes

Semana de comemorações e surpresas. Tente não cair em provocações e não fique na defensiva. Continue cuidando da saúde e alimentação para se sentir melhor

Em 11 de março, a luz do sol e roupas leves o ajudam a absorver as melhores energias. Não procure mais motivos para não estar apaixonado ou iniciar algo especial.

Você terá sorte com os números 18 e 44. Você decide fazer uma festa em família para comemorar. É bom economizar, mas tente se presentear as vezes. Você pode ser presenteado com um animal de estimação.

Você faz um tratamento estético. Aceite sua força espiritual e não tenha medo do que acontece ou aconteceu na sua vida; valorize as experiências.