Free Fire: Cerol é o mais novo streamer da plataforma BOOYAH!

A BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena, anunciou nesta semana o influenciador Cerol como o mais novo membro de estrelas do serviço.

Como revelado, a estreia acontece hoje (8), às 21h30, logo depois das partidas da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), em seu canal.

“Quem assistir à transmissão por mais de 30 minutos poderá ganhar itens de Free Fire. Entre as recompensas estão: diamantes, skins de armas ou até mesmo a personagem Laura”, detalhou.

Além disso, caso a estreia tenha pico superior de 100 mil espectadores simultâneos, serão distribuídas 100 mil salas personalizadas.

Para resgatar os prêmios, os jogadores devem estar logados no perfil BOOYAH! e ter o ID do Free Fire sincronizado com a plataforma.

O Cerol chega à BOOYAH! para se juntar a um time de peso: Weedzão, Level Up, Camilota XP e muitos outros. Alguns dos maiores times de Free Fire também estão presentes na plataforma, dentre eles a B4, a Tropa e a SS eSports, campeã da LBFF 3.

Ainda de acordo com as informações, a chegada do Cerol também será comemorada com um campeonato próprio do astro, em formato Contra Squad e com direito a convidados especiais. A competição acontecerá entre os dias 9 e 11 de março, às 20h.

Com informações da Garena

