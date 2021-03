3 mulheres que empreenderam a partir da maternidade

Dados mostram que as mulheres, além de estarem mais expostas à covid-19 – por representarem 70% dos profissionais da área de saúde no mundo – estão mais sobrecarregadas com tarefas domésticas e cuidados com outros membros da família. Em 2019, cerca de metade das mulheres (54,6%) que têm filhos pequenos (até 3 anos) tinham de equilibrar as demandas familiares com a ocupação profissional. Segundo relatório da consultoria McKinsey, uma em cada quatro mães com emprego (25%) pensa em reduzir a jornada de trabalho ou mesmo pedir demissão devido à sobrecarga de tarefas.

Mesmo com os números demonstrando a dificuldade do processo, são inúmeras as mulheres que conseguem passar por essas barreiras e inovarem em sua área de atuação. Para celebrar o “Dia Internacional da Mulher”, nesta segunda (8), escolhemos as histórias de três mães empreendedoras que comprovam a força que vem da união feminina e da maternidade. Confira abaixo!

Leia também: ‘O PIB não mede a função mais valiosa do mundo: criar nossos filhos’, diz Marcos Piangers

As lições que a pandemia proporciona

A empresária Lucilaine Lima, bióloga de formação, decidiu criar o Instituto Gourmet em 2010, em Serra (ES), depois que trocou as aulas que dava para estudantes do ensino médio pelas vendas de doces caseiros. O objetivo dessa troca era poder ficar mais perto de seu filho. A idealização da rede veio após quase sete anos vendendo bem casados. Hoje, o Instituto Gourmet é a maior rede de ensino em gastronomia do país, com mais de 80 unidades em funcionamento. No último ano a rede faturou cerca de R$ 60 milhões.

Mas a pandemia trouxe um dos maiores desafios da carreira de Lucilaine .“A forma como recebemos e conduzimos os problemas faz toda a diferença. Os meus desafios foram os de quase todas as brasileiras: das tarefas domésticas, do ensino, de exercer o papel de mãe, esposa, empresária, entre tantas outras faces que diariamente nos desdobramos para exercer, nos esforçando para sermos assertivas, além de produtivas", relata a empresária. Ela conta ainda que trazer um olhar diferente e tirar valiosas lições do momento vivenciado foi a solução encontrada para evitar o caos. "Assim, a pandemia passou a ter ares mais leves, trouxe muitas reflexões e crescimento”, afirma.

Leia também: 3 livros infantis digitais com histórias de mulheres empreendedoras

Divulgação

Inovação, criatividade e redes de apoio

“Tem alguém aí perdida e confusa em equilibrar a maternidade e a vida profissional? Vamos tomar um café?”. Foi depois de fazer essas perguntas para um grupo de mães e perceber como esses temas as afetavam que Dani Junco decidiu dar uma guinada em sua carreira. Formada em Farmácia e pós-graduada em Marketing, Estratégia e Gestão de Dados, ela, que estava grávida do seu filho Lucas, não esperava tamanho retorno para uma enquete informal – mais de 80 mulheres a procuraram para discutir essas questões – e percebeu ali a necessidade de ampliar esse debate. Seria o pontapé inicial do “B2Mamy” uma aceleradora focada em desenvolver mães empreendedoras.

Leia também: Empreender é só para quem tem dinheiro?

A “B2Mamy” tem como objetivo capacitar e conectar mães ao mercado de inovação e tecnologia para que elas sejam líderes e livres economicamente. A partir de suas especialidades, Dani transformou sua dificuldade – voltar ao mercado de trabalho após ter se tornado mãe – em solução para outras mulheres com filhos que desejam empreender. Por meio de capacitações, ela acredita que as mulheres possam equilibrar seus papéis nas suas carreiras e na administração da família, se tornando líderes em seus trabalhos e independentes financeiramente.

Em apresentação para o TEDxSaoPauloSalon, Dani lembra que o Brasil tem 69 milhões de mães, sendo que a cada 10 mulheres que saem em licença maternidade, apenas 4 delas retomam a vida profissional. “Em algum momento disseram para a mulher que ela não é capaz de equilibrar sua vida profissional com a sua vida materna. E sabe o que aconteceu? A gente acreditou e desistiu”, lamenta a empreendedora.

Atualmente, a B2Mamy atua como rede de apoio para mães empreendedoras, não só para que possam empreender, mas também para se relacionar e maternar. “O meu recado é falar que dá para fazer, mas não dá para fazer sozinha. É impossível pensar grande, sozinho. Só é possível pensar grande de maneira colaborativa. Usem as redes de apoio, usem os homens, as mulheres, as não-mães, falem mais para eles, peçam mais ajuda”, aconselha Dani.

Leia também: Qual é o seu sonho? Mães não fazem essa pergunta aos filhos (mas deveriam)

Divulgação

Uma mãe e uma profissional em construção

Ao se mudar do Nordeste para o Sul do país, a advogada Sabrina Donatti conta que passou um sufoco com a filha, Malu, hoje com 9 anos, que teve um episódios sérios de alergia e crises respiratórias. Foi quando ela decidiu largar a carreira de advocacia para se dedicar à filha. Mas, além de cuidar de uma criança, ela também sentia necessidade de encontrar uma ocupação e ao mesmo tempo ajudar outras mulheres que, mesmo sendo mães, não queriam deixar de lado a vida profissional.

O perfil Mamãe em Construção, mais de 23 mil seguidores no Instagram, foi a solução encontrada por Sabrina para conciliar trabalho e maternidade. De um jeito leve e descomplicado, ela fala sobre questões as mais diversas que envolvem o “ser mãe” – dos itens que as escolas não podem incluir entre os materiais escolares dos filhos à participação da famílias em tarefas domésticas como a faxina. O objetivo, diz ela, é ajudar as mulheres a se sentirem mais seguras de si e capazes de superar os desafios da maternidade.

“Com essa missão de ajudar outras mães e pessoas que passam por diferentes tipos de situações no dia a dia, nasceu também um projeto profissional. Passei a ser não só uma mãe em construção, mas também uma profissional em construção, descobrindo e estudando tudo desse mundo de influência digital”, explica Sabrina.

Leia também: É preciso estimular as crianças a se tornarem empreendedoras

Quer receber mais conteúdos como esse? Clique aqui para assinar a nossa newsletter. É grátis!