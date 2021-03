App WhatsApp com nova atualização não avisa mais se um áudio foi ouvido durante uma conversa

Uma recente atualização do aplicativo de mensagens WhatsApp liberou um novo recurso para usuários. O app agora não avisa mais se um áudio foi ouvido durante uma conversa, conforme revelado pelo site WABetaInfo.

Como informado, o app introduziu uma pequena animação de interface do usuário quando uma mensagem de voz termina, na barra de progresso.

Ainda de acordo com as informações, a versão está disponível na App Store para iOS, mas também deve aparecer em breve no Android.

Com isso, o usuário agora poderá desativar a notificação de reprodução de mensagens de voz, ação simbolizada por um microfone azul.

Como informado, se ‘Confirmação de leitura” estiver desabilitado em Configurações do WhatsApp> Conta> Privacidade, o destinatário não será notificado quando você reproduzir suas mensagens de voz. Confira:

